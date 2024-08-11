أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الأحد التعاقد مع الجناح البرتغالي بيدرو نيتو بعقد مدة سبع سنوات قادمًا من ولفرهامبتون.

ولم يكشف تشيلسي عن قيمة الصفقة، ولكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنه دفع 54 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 24 عامًا.

وقال نيتو في بيان: "أنا ممتن جدًّا للانضمام إلى هذا النادي، اجتهدت في عملي طوال مسيرتي لأكون هنا، وأتطلع لنزول الملعب بهذا القميص".

وشارك نيتو في 135 مباراة مع ولفرهامبتون سجل خلالها 14 هدفًا، وقدّم 24 تمريرة حاسمة منذ أن انضم إلى صفوفه في 2019 قادمًا من براغا البرتغالي.

ولعب على سبيل الإعارة في لاتسيو الإيطالي.

وشارك في عشر مباريات مع البرتغال من بينها ثلاثة لقاءات بدور المجموعات ببطولة أوروبا التي أقيمت في ألمانيا.

وتعاقد تشيلسي مع تسعة لاعبين خلال مدة الانتقالات الصيفية حتى الآن، ويستهل موسمه الجديد بالدوري أمام ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب في 18 من الشهر الجاري.