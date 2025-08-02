إمرأتان قبل أنتويلا.. مفاجآت مدوية حول أشهر 5 عاشقات لليونيل ميسي (صور)

تميز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي خلال مسيرته كلاعب كرة قدم بقلة علاقاته النسائية وتقديمه كإنسان خجول لا يتحدث كثيرا لوسائل الإعلان ولا يستعرض كثيرا على المواقع الاجتماعية.

ورغم كونه يعتبر حاليا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم إن لم يكن الأفضل لكن علاقاته خارج المستطيل الأخضر كانت محتشمة ورغم ذلك ظهرت عدة نساء فاتنات في حياته ولاعبات اعتبرن أنه قدوتهن كلاعب، نستعرض أبرزهن.

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الأرجنتينية أنتونيلا روكوزو

زوجته الحالية وصديقته لمدة طويلة منذ 2009، كان يعرفها منذ طفولته وافترقا لفترة قبل أن يعودا لعلاقة بعد تألقه في برشلونة وتزوجا رسميا في 2017 ولهما 3 أبناء.

أنتونيلا عارضة أزياء وسيدة أعمال درست طب الأسنان وسفيرة لعدة منظمات خيرية.

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الأرجنتينية لوسيانا سالازار

المغنية وعارضة الأزياء الأرجنتينية ارتبطت بعلاقة مع النجم الأرجنتيني قبل ارتباطه بزوجته الحالية في 2009 وظلت علاقتهما سرية رغم كون النجم ليونيل ميسي لمح لها في أحد حواراته الصحفية.

الأرجنتينية ليموس ماكارينا

شكلت الحسناء الأرجنتينية ليموس ماكارينا أول علاقة للنجم الأرجنتيني وظهرا سويا قبل كأس العالم 2006 ولم تستمر العلاقة لفترة طويلة.

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اللاعبة الإسبانية أليكسيا بوتياس

نجمة برشلونة والمنتخب الإسباني أليكسيا بوتياس أفضل لاعبة في العالم مرتين والفائزة بالكرة الذهبية مرتين تعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قدوتها في عالم كرة القدم وتعشقه كلاعب أسطورة في برشلونة.

اللاعبة الإنجليزية كلوي كيلي

أكدت نجمة المنتخب الإنجليزي ولاعبة فريق أرسنال المتوجة بلقب أمم أوروبا مؤخرا عن تفضيلها للنجم الأرجنتيني ليونيل واعتبرته قدوة في كرة القدم.