لفتة رائعة من مانشيني تجاه سعود عبد الحميد (صورة)

نشر سعود عبد الحميد، نجم فريق روما، صورة له مع مدرب المنتخب السعودي، روبرتو مانشيني، خلال تواجدهما في إيطاليا.

وبدت من الصورة التي نشرها سعود عبد الحميد عبر حسابه على "إنستغرام" السعادة على وجهه لرؤية مانشيني، الذي كشفت تقارير سابقة على أنه كان صاحب فكرة احترافه في روما الإيطالي؛ إذ أكد مدرب روما السابق، دي روسي، أنه تحدث مع مانشيني قبل الاستقرار على ضم نجم الهلال السابق.

ولم يكشف عبد الحميد أو مانشيني سر لقائهما، وهل جاء بالصدفة أم كان مدبرا من أجل الاطمئنان على أحواله قبل انطلاق المعسكر المقبل للمنتخب السعودي.

وما زال سعود عبد الحميد يحلم بتسجيل مشاركته الأولى بقميص روما بعد الانضمام إليه في الميركاتو الصيفي الماضي.

ولم يشارك صاحب الـ25 عامًا في أي مباراة بقميص روما حتى الآن؛ إذ ظل حبيسًا في دكة البدلاء خلال المباريات الماضية للفريق في "الكالشيو".

وكان روما أعلن رحيل مدربه دانييلي دي روسي عن منصبه الأسبوع الماضي، والذي سبق له الإشادة كثيرًا بإمكانيات "سعود" داخل صفوف الفريق عند قدومه.

المدرب السابق لروما، اعتمد على الظهير الأيمن الدولي التركي محمد زكي شيليك في المباريات كلها منذ مطلع الموسم، وبعد إقالة دي روسي وقدوم المدرب الجديد، الكرواتي إيفان يوريتش، لم يتغير الحال كثيرًا.

في أول مباراة بعد توليه تدريب روما، واصل المدرب الجديد يوريتش الاعتماد على شيليك، في الانتصار المستحق مطلع الأسبوع على أودينيزي 3-0 في الجولة الخامسة من الكالتشيو، ولم يمنح سعود أي دقيقة.

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ويعد سعود أحد العناصر الرئيسة في تشكيلة منتخب السعودية، ويعوّل عليه "الأخضر" في الهجمات والانطلاقات من الجهة اليمنى.

ويلعب المنتخب السعودي 4 مباريات قوية في تصفيات كأس العالم 2026 خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، أمام اليابان والبحرين وأستراليا وإندونيسيا على التوالي.

يذكر أن عقد سعود عبد الحميد ممتد مع الفريق العاصمي الإيطالي إلى صيف 2028.