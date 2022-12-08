مفاوضات النصر ورونالدو.. رودي غارسيا اجتمع باللاعب وحصل على موافقته المبدئية

وقال القحطاني عبر برنامج "الحصاد الرياضي" إن الفرنسي رودي غارسيا مدرب النصر اجتمع برونالدو في قطر، وتحدث معه في أكثر من لقاء، وأثنى على بعض الأشياء بالسعودية من ناحية العيش فيها ومستوى الدوري السعودي واللاعبين.

وأضاف "غارسيا ذلل بعض الصعوبات التي كانت تمنع قدوم كريستيانو رونالدو إلى النصر، واستطاع أن يتحدث معه حول عرض النصر السعودي".

وشدد القحطاني خلال حديثه على أن مفاوضات النصر مع اللاعب البرتغالي ما زالت مستمرة، وحتى الآن رونالدو لم يعط كلمته النهائية، ولكن قام مدرب النصر بإيصال فكرة عن إيجابيات اللعب في بالسعودية.

وختم الإعلامي الرياضي حديثه قائلًا إن "غارسيا أخذ من رونالدو موافقة مبدئية على عرض النصر، وإنهم فقط ينتظرون نهاية كأس العالم، أو خروج البرتغال من البطولة".