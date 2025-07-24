تحول خطير.. ناصر منسي يبهر جمهور الزمالك بـ"الفورمة الجديدة" (صور)

أثار ناصر منسي، نجم نادي الزمالك، إعجاب الجماهير في المعسكر الإعدادي لفريقه، الذي يقام حاليًا على ملعب "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويقيم نادي الزمالك معسكره الإعدادي في مصر، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد الذي يشهد مشاركة الزمالك في بطولات السوبر المصري والدوري وكأس مصر والكونفدرالية الأفريقية.

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ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية أمام نادي وادي دجلة يوم الجمعة المقبل، قبل اختتام المعسكر المغلق المقرر يوم 27 يوليو الحالي.

ويأتي ذلك بعد أن حقق الفريق نتيجتين إيجابيتين في المباراتين الوديتين السابقتين، فقد فاز على نادي رع بهدف دون رد في المواجهة التي جرت يوم الجمعة الماضي، ثم انتصر على نادي الشمس بنتيجة 5-4 في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي.

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ظهور لافت لمنسي

ظهر ناصر منسي بشكل لافت بعد خضوعه لبرنامج تدريبي مكثف أسفر عن فقدانه قدراً كبيراً من وزنه، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدائه استعداداً للموسم المقبل.

ولفت ناصر منسي الأنظار بعد انتشار صوره الأخيرة التي كشفت عن تحول جذري في بنيته الجسدية، فقد تخلص من جزء كبير من وزنه الزائد، ما أثار تفاعلاً كبيراً بين مشجعي القلعة البيضاء، الذين أشادوا بتفانيه ورغبته في العودة بأفضل حال للمساهمة في قيادة هجوم الفريق خلال المنافسات المقبلة.

ويحظى منسي بمكانة خاصة في قلوب جماهير الزمالك، خاصة بعدما سجل هدف التعادل التاريخي في مرمى الأهلي خلال نهائي كأس السوبر الأفريقي العام الماضي، الذي انتهى بفوز الزمالك بركلات الترجيح.

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كما كان له دور محوري في تحقيق الفريق لقب كأس مصر الموسم الماضي، بعدما سجل هدف التعادل في شباك بيراميدز في المباراة النهائية، التي حسمها الزمالك أيضاً بركلات الجزاء الترجيحية.