توني كروس يثير التكهنات بشأن مستقبله مع ريال مدريد
أثار الألماني توني كروس، نجم نادي ريال مدريد، التكهنات بشأن مستقبله مع النادي الإسباني.
وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب قال إنه كان قد مدد عقده السابق في وقت متأخر من الموسم ولم تكن هناك أي مشكلات مع النادي.
وقال كروس في مؤتمر صحفي خلال تواجده مع منتخب ألمانيا، إن موقفه مع ريال مدريد ما زال "ضبابيًا".
وأوضح: "لا أعرف موقفي حتى اللحظة مع ريال مدريد، ليس لدي عقد مع الفريق في الموسم المقبل، ولكن لا توجد مشكلة".
وأضاف: "ما زلت في مرحلة اتخاذ القرار، سأتحدث مرة أخرى مع الإدارة، فالعلاقة بيني وبين النادي رائعة جدًا".
وتابع: "الطرفان يشعران بارتياح. النادي يقدم موسما جيدا وكذلك أنا. أتمنى أن نجد حلا مرضيا".
وانتقل توني كروس إلى ريال مدريد قادمًا من بايرن ميونخ مقابل 25 مليون يورو بعد فوزه بلقب كأس العالم مع منتخب ألمانيا في 2014.
وتوج كروس مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات، وكأس العالم للأندية 5 مرات.
موعد الاعتزال الدولي
من جهة أخرى لم يستبعد توني كروس، الذي عاد لمنتخب بلاده بعد ثلاثة أعوام من اعتزال اللعب الدولي، الاستمرار مع المنتخب بعد بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، كما يتطلع أيضا إلى توقيع عقد جديد مع ريال مدريد الإسباني.
وأعلن كروس (34 عاما)، الفائز مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 والذي شارك في 106 مباريات دولية، عودته للعب الدولي في فبراير شباط الماضي واستُدعي ضمن التشكيلة التي أعلنها يوليان ناغزمان مدرب المنتخب للمباراتين الوديتين أمام فرنسا في 23 مارس آذار الجاري وهولندا بعدها بثلاثة أيام؛ وذلك استعدادا لبطولة أوروبا التي تنطلق في ألمانيا في يونيو/ حزيران المقبل.
وقال كروس في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، لدى سؤاله عن مواصلة اللعب مع المنتخب بعد البطولة الأوروبية: "لم أفكر في الأمر كثيرا حقا، إذ إن القرار يتعلق بالبطولة التي تنتظرنا.
وتأتي عودة كروس للعب الدولي في فترة صعبة للمنتخب الألماني الذي تعثر في مبارياته الماضية تحت قيادة ناغلزمان الذي تولى المنصب في سبتمبر أيلول الماضي.
وسبق أن لعب كروس، الفائز مع ألمانيا بكأس العالم 2014، مع المانشافت، في 106 مباريات، وبدأ مشواره الدولي في 2010.
وتستضيف ألمانيا بطولة يورو 2024 التي تنطلق في 14 يونيو وتقام في 10 مدن، وتقام المباراة النهائية في برلين يوم 14 يوليو.