توني كروس يثير التكهنات بشأن مستقبله مع ريال مدريد

وقال كروس في مؤتمر صحفي خلال تواجده مع منتخب ألمانيا، إن موقفه مع ريال مدريد ما زال "ضبابيًا".

وأوضح: "لا أعرف موقفي حتى اللحظة مع ريال مدريد، ليس لدي عقد مع الفريق في الموسم المقبل، ولكن لا توجد مشكلة".

وأضاف: "ما زلت في مرحلة اتخاذ القرار، سأتحدث مرة أخرى مع الإدارة، فالعلاقة بيني وبين النادي رائعة جدًا".

وتابع: "الطرفان يشعران بارتياح. النادي يقدم موسما جيدا وكذلك أنا. أتمنى أن نجد حلا مرضيا".

وانتقل توني كروس إلى ريال مدريد قادمًا من بايرن ميونخ مقابل 25 مليون يورو بعد فوزه بلقب كأس العالم مع منتخب ألمانيا في 2014.

وتوج كروس مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات، وكأس العالم للأندية 5 مرات.