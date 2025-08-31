12 قتيلا على الأقل في غارة جوية للجيش السوداني على عيادة في دارفور

logo
رياضة

رسميًا.. النصر السعودي يعلن صفقة سعد الناصر

رسميًا.. النصر السعودي يعلن صفقة سعد الناصر
سعدالناصر يوفع للنصر السعوديالمصدر: حساب النصر عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 7:52 م

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الأحد، تعاقده مع سعد الناصر نجم فريق التعاون لتدعيم صفوفه في الموسم الحالي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر مقطع فيديو تحت عنوان "سعد اختار السعد" وأعلن خلاله الحصول على خدمات لاعب التعاون.

أخبار ذات علاقة

فريق النصر السعودي

بعد البداية المذهلة.. النصر السعودي يحسم صفقة محلية بارزة

 ووقع اللاعب صاحب الـ 24 عاماً عقداً يمتد حتى صيف 2028 بحضور سيماو كوتينيو ممثل شركة النصر.

وكان نادي النصر قد دخل في مفاوضات مكثفة مع إدارة التعاون على مدار الأسابيع القليلة الماضية قبل أن يحسم الصفقة بعد صراع مع نادي القادسية.

ويجيد الناصر اللعب في مركز الظهير الأيسر بجانب مركز الجناح الهجومي، وتخرج من قطاع الناشئين بنادي الهلال ولعب للفريق الأول لفترة قبل أن يرحل إلى التعاون.

أخبار ذات علاقة

من مباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر

الاتحاد السعودي يدرس "خطف" صفقة النصر السعودي

 وانضم الناصر إلى المنتخب السعودي تحت 23 عاماً كما لفت الأنظار بمستواه المميز في صفوف التعاون.

أخبار ذات علاقة

من مباراة الأهلي ونيوم في دوري روشن للمحترفين

عماد السالمي: نيوم أفضل من الاتحاد.. والنصر رقم واحد (فيديو)

 وكان الفريق الأصفر قد تعاقد مع الإسباني إينيغو مارتينيز مدافع برشلونة والفرنسي كينغسلي كومان جناح بايرن ميونخ الألماني والبرتغالي جواو فيليكس نجم تشيلسي الإنجليزي بجانب نادر الشراري مدافع الشباب السعودي وعبد المالك الجابر قادماً من الدوري البوسني.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC