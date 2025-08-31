رسميًا.. النصر السعودي يعلن صفقة سعد الناصر

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الأحد، تعاقده مع سعد الناصر نجم فريق التعاون لتدعيم صفوفه في الموسم الحالي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر مقطع فيديو تحت عنوان "سعد اختار السعد" وأعلن خلاله الحصول على خدمات لاعب التعاون.

ووقع اللاعب صاحب الـ 24 عاماً عقداً يمتد حتى صيف 2028 بحضور سيماو كوتينيو ممثل شركة النصر.

وكان نادي النصر قد دخل في مفاوضات مكثفة مع إدارة التعاون على مدار الأسابيع القليلة الماضية قبل أن يحسم الصفقة بعد صراع مع نادي القادسية.

ويجيد الناصر اللعب في مركز الظهير الأيسر بجانب مركز الجناح الهجومي، وتخرج من قطاع الناشئين بنادي الهلال ولعب للفريق الأول لفترة قبل أن يرحل إلى التعاون.

وانضم الناصر إلى المنتخب السعودي تحت 23 عاماً كما لفت الأنظار بمستواه المميز في صفوف التعاون.

وكان الفريق الأصفر قد تعاقد مع الإسباني إينيغو مارتينيز مدافع برشلونة والفرنسي كينغسلي كومان جناح بايرن ميونخ الألماني والبرتغالي جواو فيليكس نجم تشيلسي الإنجليزي بجانب نادر الشراري مدافع الشباب السعودي وعبد المالك الجابر قادماً من الدوري البوسني.