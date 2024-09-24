موقف اللجنة الأولمبية من سفر أحمد فتوح مع الزمالك للمشاركة في السوبر الأفريقي

كشف محمد الأسيوطي المستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية، عن موقف اللجنة من سفر أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك مع فريقه إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ويسافر نادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض.

ورد الأسيوطي على اتهام اللجنة بأنها سبب تعثر

سفر فتوح للسعودية، بسبب خطابهم إلى نادي الزمالك، قائلًا إن: "دور اللجنة مراجعة أوراق وتصاريح كافة البعثات الرياضية التي تسافر خارج البلاد".

وأضاف: "الزمالك أرسل قائمة بأسماء البعثة المسافرة إلى السعودية، من ضمنها اسم أحمد فتوح، وطلبنا من الزمالك إفادة عن الموقف القانوني للاعب، وأن النادي يتحمل المسؤولية كاملة عن سفره".

وأضاف: "فوجئنا بإرسال الزمالك لقائمة جديدة للسفر تخلو من اسم أحمد فتوح، ونؤكد أن الزمالك لو أرسل تلك الإفادة كان بكل تأكيد سوف يُعْتَمَد سفره".

ويخضع أحمد فتوح للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ لفرد تابع للشرطة المصرية بجانب حيازة مواد مخدرة.

وأخلَت محكمة جنايات مطروح سبيل اللاعب بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه مع تأجيل محاكمته إلى يوم الـ 22 من أكتوبر المقبل.