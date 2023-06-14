مقابل 20 مليون يورو.. راموس يوافق على ارتداء قميص الأهلي السعودي

راموس رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء عقده مع النادي دون وجود أي نية للتجديد، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى بعض الأندية السعودية، مثل: الهلال، والأهلي، والاتحاد.

وقال الإعلامي رودي غاليتي إن راموس وافق بشكل نهائي على عرض النادي الأهلي السعودي، والذي وصل إلى 20 مليون يورو سنويًا.

وأكد غاليتي، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، أن النادي الأهلي وافق على كل طلبات راموس، ولم يتبقَ سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة التي من المُتوقع أن تُحسم قريبًا.