مقابل 20 مليون يورو.. راموس يوافق على ارتداء قميص الأهلي السعودي
كشفت تقارير إعلامية أن المدافع الإسباني سيرجيو راموس وافق على ارتداء قميص النادي الأهلي السعودي في الموسم المقبل.
راموس رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء عقده مع النادي دون وجود أي نية للتجديد، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى بعض الأندية السعودية، مثل: الهلال، والأهلي، والاتحاد.
وقال الإعلامي رودي غاليتي إن راموس وافق بشكل نهائي على عرض النادي الأهلي السعودي، والذي وصل إلى 20 مليون يورو سنويًا.
وأكد غاليتي، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، أن النادي الأهلي وافق على كل طلبات راموس، ولم يتبقَ سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة التي من المُتوقع أن تُحسم قريبًا.
ولعب راموس في الموسم الماضي بقميص باريس سان جيرمان 57 مباراة خلال عامين، بمجموع 4451 دقيقة، وسجل 5 أهداف، وصنع هدفًا، وتُوج النجم الإسباني بلقب الدوري الفرنسي مرتين.
وقبل باريس.. انتهت رحلة راموس مع ريال مدريد بعد 671 مباراة جعلته يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي، وسجل 101 هدف مع "الميرنغي"، وصنع 40.
وفاز راموس بـ5 ألقاب للدوري الإسباني، و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وبطولتين لكأس ملك إسبانيا، و4 بطولات للسوبر الإسباني، و4 بطولات لكأس العالم للأندية، و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.