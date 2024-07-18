كشفت تقارير إخبارية إنجليزية أن لاعب وسط منتخب إنجلترا ونادي ليفربول ألكسندر أرنولد قد يكون إحدى الصفقات المدوية لريال مدريد خلال المواسم القليلة المقبلة، وذلك بعد أن أبدى بالفعل رغبة في حمل قميص الفريق الملكي.

ووفقا لما أورده تقرير نشرته صحيفة "إنديبندنت"، فإن عنصرا قويا سيقرب لاعب الوسط الإنجليزي، في الانتقال المحتمل لأرنولد إلى ملعب سان تياغو بيرنابيو، وهو زميله في منتخب الأسود الثلاثة وصديقه نجم وسط ريال مدريد جود بيلينغهام.

وأضافت المصادر ذاتها أن ألكسندر أرنولد الذي ساهم في وصول منتخب بلاده لنهائي كأس أمم أوروبا أبدى رغبته في اللعب ضمن كتيبة المدرب الهولندي أرني سلوت، وذلك بعد أن ينتهي عقده في يونيو 2025، مشيرة إلى أن عملية التوقيع على الصفقة ستكون مدوية في سوق انتقالات اللاعبين في الدوري الإنجليزي.

وكشفت "إنديبندنت" أن ترينت ألكسندر أرنولد (25 عاما) أبدى رغبة واضحة في الانتقال إلى ريال مدريد، مضيفة إلى أن موسما سيئا مع ليفربول قد يكون علامة على الالتحاق بصديقه المقرب في منتخب إنجلترا جود بيلينغهام.

ويتعين على الهولندي آرني سلوت المدرب الجديد، أن يتخذ إجراءات احتياطية للحفاظ على ركائزه، ومن بينهم ألكسندر أرنولد، فضلا عن إمكانية خروج نجوم آخرين على غرار المهاجمين داروين نونيز ولويس دياز ومحمد صلاح المطلوبين في عدة أندية، فيما تشير مصادر قريبة من "الريدز" أن صلاح الذي ينتهي عقده في يونيو 2025 قد يكون بدوره واحدا من المغادرين لملعب أنفيلد.

وارتقى ترينت ألكسندر أرنولد إلى الفريق الأول لليفربول في 2016 ومنذ ذلك التاريخ لعب بقميص النادي 310 مباريات وسجل 19 هدفا، كما خاض 29 مباراة مع إنجلترا، وسجل 3 أهداف.

ولا تتوقف المخاوف عند هذا الحد، حيث إن الأسماء الكبيرة مثل فيرجيل فان ديك وألكسندر أرنولد سينتهي عقدهما أيضًا في صيف عام 2025؛ مما يعني أن الثلاثة يمكن أن يرحلوا في الوقت نفسه؛ مما يؤدي إلى تدمير معظم لاعبي الريدز.