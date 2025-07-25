7 "جواهر" عربية تشعل الميركاتو الأوروبي

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تألق عدة نجوم عرب في الملاعب الأوروبية في السنوات الأخيرة ويعتبر المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي الأبرز حاليا بسبب الإنجازات الفردية والجماعية التي حققوها رفقه أنديتهم ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي سوق الانتقالات الحالية يعتبر النجوم العرب الأبرز خارج السوق بحكم تجديد محمد صلاح لعقده مع ليفربول وأشرف حكيمي لعقده مع باريس سان جيرمان كما يدخل المصري عمر مرموش بداية الموسم الحالي لاعبا في مانشستر سيتي بعد انتقاله في يناير الماضي.

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وفي المقابل تحرك عدة لاعبين عرب في سوق الانتقالات وبعضهم ما زال يشعل صراعا بين الأندية نستعرض أبرزهم في السطور القادمة:

1. الجزائري ريان آيت نوري

حقق الظهير الأيسر الجزائري ريان آيت نوري البالغ من العمر 24 عاماً قفزة مهمة في مسيرته بعدما انتقل من فريقه وولفرهامبتون في بداية سوق الانتقالات نحو مانشستر سيتي ليجاور المصري عمر مرموش.

وانضم ريان إلى صفوف السيتي في صفقة كبيرة بلغت حوالي 34 مليون جنيه إسترليني.

2. المغربي بلال الخنوس

قدم لاعب الوسط المغربي بلال الخنوس صاحب الـ 21 عاماً مستويات طيبة في الدوري الإنجليزي رغم هبوط فريقه ليستر سيتي.

وأشعل النجم المغربي صراعا بين عدة أندية لضمه في الموسم الجديد ومن بينها سندرلاند وليدز يونايتد العائدين للدوري الإنجليزي وموناكو الفرنسي مع إمكانية دفع الشرط الجزائي في عقده ويبلغ 22.5 مليون جنيه إسترليني.

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3. المصري مصطفى محمد

قدم المهاجم المصري موسما جيدا رفقة فريقه نانت الفرنسي لكنه عانى من مشاكل بسبب رفضه دعم المثليين وعدم حمل الشارة خلال اللقاءات.

وذكرت عدة تقارير إعلامية أن عدة أندية أوروبية ترغب في التعاقد مع المهاجم المصري أبرزها نيس الفرنسي وباشاك شهير التركي وباناثينايكوس اليوناني وأندية ألمانية، كما ارتبط بالعودة للدوري المصري مع اهتمام أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز.

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4. الجزائري أمين غويري

قدم النجم الجزائري الشاب أداءً رائعاً رفقة أولمبيك مارسيليا بعد انتقاله في شهر يناير الماضي إلى صفوفه.

وقاد غويري فريقه مارسيليا لوصافة الدوري الفرنسي وضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وتحدثت تقارير إعلامية عن اهتمام أندية إنجليزية بالنجم الجزائري لكن إدارة الفريق الفرنسي لا ترغب في التخلي عنه سوى في حال توصلها لعرض مالي ضخم.

5. المغربي إلياس بن صغير

يعد إلياس بن صغير صاحب الـ 20 عاماً أحد أبرز المواهب العربية في أوروبا وتألق بشكل لافت رفقة موناكو الموسم الماضي سواء في دوري أبطال أوروبا أم الدوري الفرنسي.

واهتمت عدة أندية باللاعب المغربي من ضمنها برشلونة الذي استبعد إمكانية التعاقد معه بسبب الأزمة المالية. ونابولي ويوفنتوس الإيطاليين وقد وضعاه ضمن اهتماماتهما.

6. المغربي عبد الصمد الزلزولي

يعتبر الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي (23 عاماً) أحد النجوم العرب الذين تألقوا في الدوري الإسباني الموسم الماضي رفقة ريال بتيس وقاد فريقه لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي وسجل هدف فريقه في النهائي الذي خسره أمام تشيلسي 4-1 .

ويطالب ريال بتيس بمبلغ لا يقل عن 20 مليون يورو للسماح لنجمه المغربي بالرحيل وتهتم عدة أندية في إيطاليا باللاعب أبرزها نابولي وروما كما دخل اهتمامات أندية دوري روشن السعودي وأبرزها الاتحاد والشباب.

7. المغربي شمس الدين الطالبي

تألق الدولي المغربي الشاب شمس الدين الطالبي (19 عاماً) خلال الموسم الماضي مع فريق كلوب بروغ البلجيكي في دوري أبطال أوروبا بخلاف صراع الاتحادين المغربي والبلجيكي على إقناع بتمثيل أحد المنتخبين.

واختار شمس الدين الطالبي اللعب للمنتخب المغربي في خطوة مهمة في مسيرته الدولية وأدى تألقه لصراع أوروبي لضمه قبل أن يحسم سندرلاند الإنجليزي الأمور لصالحه .