رد الأهلي على شكوى كولر من بيبو

وحسب صدى البلد، فإن وصول مشاكل كبيرة للاعبين إلى المدرب خلال الفترة الأخيرة تسبب في انزعاجه إذ لم يعتد الأمر خلال فترة سابقة وهو ما نقله لإدارة النادي.

ووفقًا للتقرير فإن إدارة الأهلي فسَّرت الأمر بكون بيبو ما زال في بداية عمله كمدير للكرة ويقوم بدوره من خلال أسلوبه الخاص وهو ما لم يعتده بعض اللاعبين بعد.