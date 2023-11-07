رد الأهلي على شكوى كولر من بيبو
كشفت قناة صدى البلد تفاصيل أزمة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي.
وعيَّن الأهلي خالد بيبو مديرًا للكرة بعد خروج سيد عبدالحفيظ الذي سيطر على هذا المنصب لسنوات.
وأشارت تقارير إعلامية مصرية إلى وجود خلافات بين كولر مدرب الفريق وبيبو مدير الكرة، وهو ما فسرته مصادر من الأهلي ردًّا على تداول الأمر إعلاميًّا.
وحسب صدى البلد، فإن وصول مشاكل كبيرة للاعبين إلى المدرب خلال الفترة الأخيرة تسبب في انزعاجه إذ لم يعتد الأمر خلال فترة سابقة وهو ما نقله لإدارة النادي.
ووفقًا للتقرير فإن إدارة الأهلي فسَّرت الأمر بكون بيبو ما زال في بداية عمله كمدير للكرة ويقوم بدوره من خلال أسلوبه الخاص وهو ما لم يعتده بعض اللاعبين بعد.
ويمزج بيبو من خلال ذلك الأسلوب بين تنفيذ عقوبات في بعض الأمور وغض الطرف عن أمور أخرى يمكن أن يتم تمريرها لخلق حالة من الهدوء داخل الفريق.
كان بيبو وقع عقوبة مؤخرًا على محمد مجدي "أفشة" لاعب خط وسط الفريق بسبب اعتراضه على استبداله خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب بالدوري المصري.
وتوجه انتقادات جماهيرية لبيبو بسبب عدم اعتراضه على الحكام خلال المباريات كما كان يفعل سلفه سيد عبدالحفيظ