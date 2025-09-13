أول اختبار حقيقي لتشابي ألونسو في الدوري الإسباني

كتب – نور الدين ميفراني

يحلّ ريال مدريد ضيفًا على ريال سوسيداد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، مساء اليوم السبت، على ملعب "أنويتا"، في مباراة يسعى من خلالها لتعزيز صدارته وتحقيق فوزه الرابع على التوالي.

وكان ريال مدريد قد حقق الانتصار في مبارياته الثلاث الأولى على كل من أوساسونا وريال أوفييدو وريال مايوركا، ليجمع 9 نقاط تصدّر بها جدول الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو.

أخبار ذات علاقة 5 حلول عاجلة لإنقاذ ريال مدريد من ورطته الدفاعية الكبرى

وتُعدّ المباراة أول اختبار حقيقي للمدرب الإسباني تشابي ألونسو بعد البداية القوية، رغم أن المنافس (سوسيداد) بدأ الموسم بشكل سلبي مكتفيًا بنقطتين من تعادلين وهزيمة.

ويُعرف ريال سوسيداد بأنه من الأندية القوية في الدوري الإسباني، وغالبًا ما شكّل صعوبات أمام عملاقي الليغا ريال مدريد وبرشلونة، وواجههما بندية كبيرة.

أخبار ذات علاقة الهلال وريال مدريد وآرسنال.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

ويأمل الفريق الباسكي تجاوز بدايته المتواضعة والانطلاق بقوة في الدوري، معتبرًا مواجهة ريال مدريد فرصة مثالية لاستعادة الثقة والخروج من دوامة النتائج السلبية.

في المقابل، سيكون أمام تشابي ألونسو تحدٍ صعب يتمثل في العودة بالنقاط الثلاث من ملعب "أنويتا"، إذ إن الفوز سيمنح فريقه ولاعبيه دفعة معنوية كبيرة لمواصلة البداية الجيدة هذا الموسم.

ويحتاج المدرب الإسباني إلى معالجة بعض المشاكل الدفاعية بعد إصابة أنطونيو روديغر، إضافة إلى حسم خياراته الهجومية بين فرانكو ماستانتونو، وإبراهيم دياز، ورودريغو.

كما ستكون المباراة اختبارًا لخياراته التكتيكية، خصوصًا فيما يتعلق بالضغط العالي، وبناء الشراكة بين المدافعين دين هويسن وإيدير ميليتاو، فضلًا عن الحسم في مركز الظهير الأيمن بين الإنجليزي ألكسندر أرنولد والإسباني داني كارفاخال.

وستتجه الأنظار أيضًا إلى الشراكة الهجومية بين النجمين البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي، متصدر هدافي الدوري الإسباني حتى الآن.

تحديات عديدة تنتظر تشابي ألونسو في هذه المباراة، تبدأ من اختيار التشكيل الأنسب والخطة المثلى، مرورًا بالمداورة بين لاعبيه، وصولًا إلى التحضير لمشواره في دوري أبطال أوروبا الذي يستهلّه بمواجهة أولمبيك مارسيليا.