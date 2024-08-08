أعلن المدافع البرتغالي بيبي اليوم الخميس اعتزاله رسميا كرة القدم بعد مسيرة لافتة قضى الجزء الأكبر منها في ريال مدريد الإسباني وأحرز فيها الكثير من الألقاب.

وخاض بيبي آخر مبارياته في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، في خسارة فريقه أمام فرنسا بركلات الترجيح في دور الثمانية، وأصبح في تلك المباراة أكبر لاعب سنا يشارك في نهائيات أمم أوروبا.

وقال بيبي في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي مسترجعا مسيرته المهنية "أريد أن أحمد الله لأنه منحني الحكمة حتى أتمكن من مواصلة مسيرتي".

وأضاف:"لا يسعني إلا أن أشكر أيضا جميع الرؤساء الذين راهنوا عليّ وآمنوا بقدرتي على أداء عملي، وأيضا جميع العاملين في كل الأندية التي لعبت فيها، وهم جوهر وروح الأندية والمنتخب الوطني البرتغالي".

وقال بيبي في توديع متابعيه:"أود أن أشكر كل من كانوا في الكواليس، شكرا جزيلا لكم جميعا".

وأثار إعلان المدافع البرتغالي المعروف بصلابته واندفاعه، تفاعلا كبيرا عبر منصات التواصل، فيما كان المنتخب البرتغالي أعلن بدوره عن وصول مدافعه الأسطوري لخط نهاية مسيرة لافتة وذلك في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس".

كما نشر الحساب الرسمي لكأس أمم أوروبا 2024 على منصة "إكس" مقطع فيديو لظهور المدافع البرتغالي مع منتخب بلاده في يورو 2024، آخر مسابقة كروية شارك فيه اللاعب قبل الاعتزال.

وشارك بيبي، وإسمه الكامل "كيبلير لافيران ليما فيريرا" في 141 مباراة مع منتخب بلاده، وفاز بكأس أمم أوروبا 2016، عندما لعب جنبا إلى جنب مع أساطير منتخب البرتغال وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، وفي العام ذاته حل تاسعا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وولد بيبي، في مدينة "ماسيو" البرازيلية في 26 فبراير 1983، وانتقل إلى البرتغال في بداية العام 2000 قبل أن يبدأ مسيرته الكروية في نادي ماريتيمو.

وفي 2004 انتقل لنادي بورتو وحمل ألوانه حتى العام 2007، عندما انضم إلى ريال مدريد، قبل أن يعود إلى النادي البرتغالي في عام 2019 ليستمر معه حتى نهاية مسيرته، وفاز بأربعة ألقاب في الدوري البرتغالي خلال فترتين قضاها في النادي.

أما في ريال مدريدـ، فقضى النجم البرتغالي 10 سنوات، فاز خلالها بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية مرتين.

وشارك بيبي الذي لعب أيضا لنادي بيشكتاش التركي، مع المنتخب البرتغالي في كأس العالم سنوات 2010 و2014 و2018 و2022، وفي كأس أمم أوروبا في 2008 و2012 و2016 و2020 و2022.

ولعب قائد بورتو طيلة مسيرته 878 مباراة مع الأندية والمنتخب سجل خلالها 50 هدفا وتوج بنحو 30 لقبا.