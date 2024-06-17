"دعك من السياسة واهتمّ بمشاركتك في يورو".. أسطورة فرنسا يصعق مبابي
انتقد النجم السابق لمنتخب فرنسا وبطل العالم 1998 وأوروبا 2000 كريستوف دوغاري من جديد حشر عدد من لاعبي بلاده، على رأسهم كيليان مبابي، أنوفهم في الشأن السياسي، في وقت حساس ومهم للغاية لمشاركة المنتخب في كأس أمم أوروبا 2024.
ويستهل منتخب فرنسا مشاركته في "يورو 2024"، مساء الاثنين، في ختام اليوم الرابع من النهائيات، عندما يواجه، بقيادة كيليان مبابي، نظيره النمساوي بهدف الفوز واللحاق بهولندا في المركز الأول.
وقبل ساعات من المواجهة الأولى لفرنسا، هاجم كريستوف دوغاري، في تصريحات نقلها موقع "أر أم سي سبورت" (RMC SPORT)، مبابي، قائلا إن "الوقت لم يكن مناسبا بالمرة ليتحدث قائد فرنسا عن الشأن السياسي وأزمة حل البرلمان، في وقت يستعد "الديكة" لخوض مباراة مهمة جدا في النهائيات".
وقال دوغاري: "الانتخابات ستُجرى أواخر الشهر الجاري، وكان يمكنك إثارة الحديث عنها في ذلك الأسبوع، أو بمجرد انتهاء المباراة الأولى أمام النمسا، ليس من حقك التطرق لمثل هذا الشأن السياسي وترك مهمتك في يورو."
وأضاف: "هناك عبارات أزعجتني، ماذا يعني أن يقول مبابي سأكون فخورًا بارتداء قميص فرنسا بعد 7 يوليو، هذا الوقت ليس مناسبا، يبدو أن هناك أشياء أكثر أهمية من مباراة الغد، وهذا أمر غير معقول".
وعلى غرار العديد من لاعبي فرنسا، وجه كيليان مبابي، الذي يخوض أمام النمسا مباراته الدولية الثمانين، رسائل سياسية للفرنسيين، بعد حلّ الرئيس مانوال ماكرون البرلمان ودعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة، يومي 29 يونيو للدورة الأولى، و7 يوليو للدورة الثانية.
لكن تدخل مبابي أثار حفيظة دوغاري، الذي انتقد بشكل ساخر النجم المقبل لريال مدريد، قائلا: "بالنسبة للاعب كرة قدم يرتدي قميص وشارة قيادة منتخب فرنسا، لا أجد حشر الأنف في الشأن السياسي أمرًا طبيعيًا".
وكان دوغاري هاجم مبابي بحدة خلال الأشهر الماضية، خصوصا في نهاية مشواره مع باريس سان جيرمان، قائلا إنه أصبح يتصرف بكثير من الغرور والتعالي مع النادي.