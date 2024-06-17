"دعك من السياسة واهتمّ بمشاركتك في يورو".. أسطورة فرنسا يصعق مبابي

انتقد النجم السابق لمنتخب فرنسا وبطل العالم 1998 وأوروبا 2000 كريستوف دوغاري من جديد حشر عدد من لاعبي بلاده، على رأسهم كيليان مبابي، أنوفهم في الشأن السياسي، في وقت حساس ومهم للغاية لمشاركة المنتخب في كأس أمم أوروبا 2024.

ويستهل منتخب فرنسا مشاركته في "يورو 2024"، مساء الاثنين، في ختام اليوم الرابع من النهائيات، عندما يواجه، بقيادة كيليان مبابي، نظيره النمساوي بهدف الفوز واللحاق بهولندا في المركز الأول.

وقبل ساعات من المواجهة الأولى لفرنسا، هاجم كريستوف دوغاري، في تصريحات نقلها موقع "أر أم سي سبورت" (RMC SPORT)، مبابي، قائلا إن "الوقت لم يكن مناسبا بالمرة ليتحدث قائد فرنسا عن الشأن السياسي وأزمة حل البرلمان، في وقت يستعد "الديكة" لخوض مباراة مهمة جدا في النهائيات".

وقال دوغاري: "الانتخابات ستُجرى أواخر الشهر الجاري، وكان يمكنك إثارة الحديث عنها في ذلك الأسبوع، أو بمجرد انتهاء المباراة الأولى أمام النمسا، ليس من حقك التطرق لمثل هذا الشأن السياسي وترك مهمتك في يورو."

وأضاف: "هناك عبارات أزعجتني، ماذا يعني أن يقول مبابي سأكون فخورًا بارتداء قميص فرنسا بعد 7 يوليو، هذا الوقت ليس مناسبا، يبدو أن هناك أشياء أكثر أهمية من مباراة الغد، وهذا أمر غير معقول".