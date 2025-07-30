التونسي أحمد الجوادي يحرز ذهبية سباق 800 متر سباحة حرة

اقتنص السباح التونسي أحمد الجوادي، اليوم الأربعاء، الميدالية الذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة في اليوم الرابع من بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في سنغافورة، وقطع المسافة بزمن 7:36.88 دقائق، وهو ثالث أفضل توقيت في تاريخ السباق.

وحقق الجوادي، الذي حل رابعا في ألعاب باريس 2024، أول لقب عالمي في مسيرته الاحترافية متقدما على الألمانيين سفن شفارتز صاحب الفضية بزمن 7:39.96 دقائق، ولوكاس مايرتنز الذي نال البرونزية بزمن 7:40.19 دقائق.

وتأهل الجوادي إلى الدور النهائي لسباق 800 متر حرة بزمن قدره 7:41.58 دقيقة، متصدرًا التصفية الثانية والترتيب العام للسباق.

ويعد البطل التونسي من السباحين الواعدين، حيث سبق له حصد الميدالية الذهبية لكأس العالم للسباحة 2024 في سباق 1500 متر، إلى جانب فوزه ببرونزية سباق 800 متر حرة في نفس البطولة.

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وتشارك تونس في بطولة العالم للألعاب المائية بقائمة تضم 4 رياضيين هم: أحمد الجوادي، ومحمد ياسين بن عباس، وبلحسن بن ميلاد، وجميلة بولكباش.