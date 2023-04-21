مورينيو يسخر من كاسانو مجددا (فيديو)
سخر جوزيه مورينيو مدرب روما، من الإيطالي أنطونيو كاسانو مجددا، بعد انتهاء مباراة روما وفينورد في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
وهز ستيفان الشعراوي ولورينتسو بليغريني الشباك في الوقت الإضافي ليتأهل روما صاحب الضيافة إلى الدور قبل النهائي في الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على فينورد الهولندي 4-1 الخميس ليكمل انتصاره بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.
وسيلتقي روما مع باير ليفركوزن في الدور قبل النهائي يومي 11 و 18 مايو أيار بعد أن أطاح الفريق الألماني بمنافسه سانت جيلواز البلجيكي 5-2 في مجموع المباراتين.
وبعد المباراة، أثناء استضافته في لقاء تلفزيوني، تحدث المقدم مع مورينيو قائلا :"في الاستوديو هناك عدد من الأبطال السابقين سيودون طرح الأسئلة عليك".
ليرد مورينيو ساخرا "كاسانو هناك؟".
بداية الأزمة
وكان كاسانو هو من بدأ الانتقادات الحادة ضد مورينيو في تصريحات نقلتها إذاعة "راديو مونت كارلو"، بعدما سئل عن التقارير التي تربط المدرب البرتغالي بإمكانية العودة لقيادة ريال مدريد خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وقال كاسانو: "مورينيو لا يهتم بكرة القدم، ولا يحب العمل، ولا يعرف كيف يتواصل أو يتكلم، دعونا لا ننخدع بتاريخه، لم يكن مورينيو مدربًا رائعًا في يوم من الأيام، لقد عرف فقط كيف يلعب مع وسائل الإعلام وكان محاورا رائعا، يمكنه العودة لريال مدريد، لأن أنشيلوتي من الممكن أن يذهب إلى البرازيل، ولكن فقط من أجل الوظيفة".
من جانبه، وجه مورينيو سهام نقده لكاسانو، قائلا: "لقد لعب مع روما والإنتر وريال مدريد، في الميرنغي يتذكرونه بالجاكيت الخاص به، ومع روما فاز بالسوبر دون أن يلعب، ومع الإنتر لم يفز بكأس لومبارديا حتى".
وتابع مورينيو: "الجميع يعرف ما الذي فزت به في تلك الأندية الثلاثة، لذلك سيبقى دائمًا لديه مشكلة معي، بينما أنا لا أملك أي مشكلة معه، أنا سأقول له شيئا واحدا فقط: احترس يا أنطونيو، فأنت تبلغ من العمر 40 عاما وعمري 60".
هدية لصحفي هولندي
وأهدى مورينيو صحفيا هولنديا ميدالية تحميل شعار بطولة دوري المؤتمر الأوروبي التي حققها روما الموسم الماضي على حساب فينورد الهولندي بالتحديد.
كان مورينيو قد دخل في جدال مع صحفي هولندي بعدما خسر الفريق مباراة الذهاب أمام فينورد بهدف دون رد، حيث قال المدرب البرتغالي للصحفي إن الأمور لم تنته ردا على اعتبار الصحفي أن الفوز هو انتقام من خسارة الفريق الهولندي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي أمام روما.