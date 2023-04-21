مورينيو يسخر من كاسانو مجددا (فيديو)

سخر جوزيه مورينيو مدرب روما، من الإيطالي أنطونيو كاسانو مجددا، بعد انتهاء مباراة روما وفينورد في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وهز ستيفان الشعراوي ولورينتسو بليغريني الشباك في الوقت الإضافي ليتأهل روما صاحب الضيافة إلى الدور قبل النهائي في الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على فينورد الهولندي 4-1 الخميس ليكمل انتصاره بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

وسيلتقي روما مع باير ليفركوزن في الدور قبل النهائي يومي 11 و 18 مايو أيار بعد أن أطاح الفريق الألماني بمنافسه سانت جيلواز البلجيكي 5-2 في مجموع المباراتين.

وبعد المباراة، أثناء استضافته في لقاء تلفزيوني، تحدث المقدم مع مورينيو قائلا :"في الاستوديو هناك عدد من الأبطال السابقين سيودون طرح الأسئلة عليك".

ليرد مورينيو ساخرا "كاسانو هناك؟".