بعد معركة التعاقد معه.. ظهور صادم لـ"رونالدو الجديد" أمام مانشستر يونايتد

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

شارك المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس أساسيا رفقة فريقه آرسنال خلال مباراة مانشستر يونايتد في قمة الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

وفاز آرسنال على حساب مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد سجله اللاعب الإيطالي ريكاردو كالافيوري.

واتجهت الأنظار إلى المهاجم السويدي بالنظر لقيمته كهداف خلال مسيرته رفقة فريقه السابق سبورتنغ لشبونة البرتغالي لدرجة تلقيبه بخليفة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم وقائد النصر السعودي.

وخلال موسمين قضاهما في الدوري البرتغالي الممتاز توج هدافا للدوري مرتين واختير أفضل لاعب مرة وكانت أرقامه خيالية حيث ساهم في 122 هدفا (سجل 97 وقدم 25 تمريرة حاسمة ) في 101 مباراة.

ودار صراع مثير بين عدة أندية أوروبية كبرى للحصول على خدماته قبل أن يدفع آرسنال حوالي 73 مليون يورو ويحسم الصفقة.

الظهور الأول للمهاجم فيكتور غيوكيريس كان صادما حيث شارك 59 دقيقة فقط قبل أن يترك مكانه للألماني كاي هافيرتز .

وخلال 59 دقيقة لم يسدد المهاجم أي تسديدة ولم يراوغ ولم يصنع أو يهز الشباك، ولمس الكرة 21 مرة فقط ونجح في 4 من 9 تمريرات وارتكب 3 أخطاء وتعرض للعرقلة مرتين.