اتهام شيكابالا وتصوير زوجها.. 5 تصرفات فتحت النار على أرملة إبراهيم شيكا

أثارت هبة التركي، أرملة لاعب الزمالك الراحل إبراهيم شيكا، موجة واسعة من الجدل في الشارع الرياضي المصري، بسبب سلسلة من التصرفات والتصريحات التي قامت بها قبل وفاة زوجها وبعد رحيله، وهو ما فتح الباب أمام انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اللاعب إبراهيم شيكا، أحد خريجي قطاع الناشئين في الزمالك، رحل في أبريل الماضي عن عمر 28 عامًا بعد صراع مرير مع سرطان المستقيم.

لكن اسمه عاد للواجهة أخيرًا ليس بسبب مشواره الرياضي، بل بسبب ما دار حول زوجته من مواقف أثارت الرأي العام.

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1. الدعاء على من اتهمت وفاء عامر بالاتجار في أعضاء زوجها

ردت هبة التركي بقوة على مروة يسري المعروفة بلقب "بنت الرئيس مبارك"، بعد أن وجهت الأخيرة اتهامات للفنانة وفاء عامر بالتورط في وفاة شيكا والمتاجرة بأعضائه.

كتبت هبة عبر خاصية القصص القصيرة على "إنستغرام": "حسبي الله ونعم الوكيل، لا سامحك الله ولا عفا عنك، خصيمتك يوم الدين. الحمد لله نحن في دولة قانون".

وجاء ردها بعد بلاغ رسمي قدمته الفنانة وفاء عامر ضد مروة يسري، تتهمها فيه بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر ادعاءات تتعلق بالاتجار في الأعضاء واستخدام اسم اللاعب الراحل إبراهيم شيكا ضمن تلك المزاعم.

2. تصوير لحظات وفاة زوجها

نشرت هبة التركي مقاطع مصورة من داخل المستشفى توثق لحظات احتضار زوجها، وصولًا إلى وفاته، ما عرضها لهجوم عنيف من الجمهور بسبب ما اعتبره البعض انتهاكًا لحرمة الميت وعدم احترام مشاعر العائلة.

المقاطع لاقت رفضًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر كثيرون أن نشر هذه اللحظات الخاصة لم يكن له أي مسوغ، خاصة من زوجة اللاعب، في وقت كانت فيه عائلته والجماهير تعيش لحظات من الحزن والترحم عليه.

3. الهجوم على شيكابالا

في تصريحات تلفزيونية، هاجمت هبة التركي قائد الزمالك السابق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، متهمةً إياه برفض المساهمة في علاج زوجها، وقالت إن محاولاتها المتكررة للتواصل معه باءت بالفشل.

وأضافت: "زيزو قام بمبادرة لجمع تبرعات لعلاج زوجي، لكن شيكابالا قائد الزمالك رفض المشاركة، وقال إنه يؤلف قصصًا لجمع الفلوس، وهذا الكلام قاله ميلا صديقه وعامل غرفة الملابس".

وقالت إن تجاهل الأخير محمود شيكابالا لزوجها حتى بعد وفاته كان صادمًا بالنسبة لها.

ورد ميلا بأنه سيقدّم بلاغًا ضد هبة، لأنه لم يتحدث من الأساس في هذا الأمر، وأن هذه التصريحات "كاذبة".

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4. خلافات مع والدة اللاعب الراحل

اتهمت والدة إبراهيم شيكا، أرملته هبة التركي بالاستيلاء على ميراث العائلة، ورفض الاعتراف بوجود أي أرصدة أو ممتلكات باسم ابنها، رغم تلقيه تبرعات مالية كبيرة خلال فترة مرضه.

وقالت في تصريحات صحفية: "طلبت مني أوقع على ورقة أمام المحكمة مقابل 50 ألف جنيه، تقول إني حصلت على كامل الميراث، لكني رفضت. ابني وعدني قبل وفاته بشراء بيت وتجهيز شقيقه وأداء الحج، لكن هذا لم يحدث بعد رجوع زوجته".

وأضافت أن هبة طردت شقيقتها من شقة العائلة في القاهرة، رغم علمها بالظروف الصعبة التي تمر بها.

كما طالبت الأم بفتح تحقيق قانوني شامل لضمان حقوق الأسرة الشرعية، خاصة في ظل غياب أي اعتراف رسمي من أرملة ابنها بوجود ممتلكات أو أرصدة تخصه.

5. بث مباشر من أمام القبر واتهامات متكررة

واصلت هبة التركي إثارة الجدل من خلال بث مباشر عبر منصة "تيك توك"، ظهرت خلاله أمام قبر زوجها الراحل.

هذا التصرف أثار سخطًا كبيرًا من المتابعين، الذين رأوا أن الظهور المتكرر بهذه الطريقة، والتعامل مع وفاة زوجها على منصات التواصل، ينال من قدسية الحدث ويتحول إلى استعراض غير مبرر.

ورغم الانتقادات، واصلت هبة الخروج بمقاطع مباشرة.