تعاقد نادي الرياض السعودي رسميا مع نواف العابد قادمًا من القادسية، لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "مرحبًا نواف.. هُنا العابد في قلب المدرسة".

ونشر نادي الرياض فيديو للاعب وهو يرتدي تميمة النادي ويكشف عن ارتدائه القميص رقم "24" مع الفريق الموسم المقبل.

وعلق العابد عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" على خطوته الجديدة، قائلا: "دعواتكم لي بالتوفيق مع مدرسة الوسطى.. خطوة جديدة وتحدٍ جديد".

وكان العابد قد خاض الموسم الماضي بقميص القادسية، حيث شارك في 3 مباريات صنع خلالها هدفًا، قبل أن يرحل عن صفوفه.

وبدأ نواف العابد مسيرته في الفئات السنية بنادي الهلال، وتدرج فيها وصولاً إلى الفريق الأول عام 2008 - 2009.

واستمر اللاعب في تمثيل الهلال أكثر من 10 سنوات قبل أن ينتقل عام 2020 - 2021 إلى نادي الشباب في صفقة انتقال حر.

يذكر أن نادي الرياض قد أنهى الموسم الماضي بالمركز الـ14 بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 35 نقطة.