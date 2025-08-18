الجزائر وأوغندا تتأهلان لربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين

تأهل المنتخب الجزائري لربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025 المقامة حاليا في كينيا وتنزانيا وأوغندا بعد تعادله اليوم الاثنين مع منتخب النيجر في الجولة الرابعة والأخيرة من البطولة.

ورغم أنه واجه المنتخب الأضعف بحسب الأرقام، في البطولة، وهو النيجر، الذي تلقى 3 هزائم في الدور الأول، لم يستطع رفاق المهاجم عبد الرحمن مزيان أن يجسموا الفرص التي أتيحت لهم ليكتفوا في النهاية بنقطة التعادل.

وحافظ المنتخب الجزائري على سجله خاليا من الهزائم في 4 مباريات، بعد أن حقق فوزا واحدا في مستهل مشاركته في البطولة أمام البلد المستضيف أوغندا ثم 3 تعادلات مع كل من جنوب إفريقيا وغينيا والنيجر.

أخبار ذات علاقة 4 منتخبات عربية تتطلع للمنافسة في نسخة استثنائية لأمم إفريقيا للمحليين 2025

ونجح فريق المدرب مجيد بوقرة في رفع رصيدهم إلى 6 نقاط ليحجزوا مقعدا في ربع النهائي متقدمين في المركز الثاني للمجموعة الثالثة على جنوب إفريقيا الذي جمع الرصيد ذاته من النقاط.

أخبار ذات علاقة المغرب يعبر الكونغو ويتأهل إلى ربع نهائي أمم أفريقيا للمحليين (فيديو)

وشهدت الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة إثارة لا متناهية بعد أن انتزع المنتخب الأوغندي صاحب الأرض صدارة المجموعة بفضل التعادل مع جنوب إفريقيا في مباراة شهدت تسجيل 6 أهداف كاملة.

وحتى الدقيقة 90 +5 من المباراة كانت جنوب إفريقيا تتقدم (3 ـ 2) وتتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط، لكن لاعب أوغندا توراش خطف هدفا وزنه من ذهب في الوقت القاتل ليمنح منتخب بلاده تعادلا في طعم الفوز تصدر به المجموعة الثالثة.

أخبار ذات علاقة الجزائر تنجو من الخسارة أمام غينيا في كأس أمم أفريقيا للمحليين (فيديو)

وتأهل منتخب أوغندا برصيد 7 نقاط في الصدارة ومنتخب الجزائر بـ6 نقاط في مركز الوصافة فيما غادر المنتخب الجنوب إفريقي البطولة بعد أن كان حتى اللحظات الأخيرة متصدرا.