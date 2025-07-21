رسمياً.. القادسية السعودي يعلن صفقة "ريتيغي"

أعلن نادي القادسية السعودي، اليوم الاثنين، تعاقده مع اللاعب الإيطالي ماتيو ريتيغي لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل.
ووقّع ريتيغي هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي عقداً رسمياً مع القادسية حتى صيف 2029 بحضور كارلوس أنتون ممثل مجلس إدارة النادي.
وتمت مراسم التوقيع في معسكر القادسية المقام حالياً في هولندا استعداداً للموسم الجديد.
ويبلغ ريتيغي 26 عاماً، وهو لاعب سابق في صفوف فريق بوكا جونيورز وتاليرز وتيغري في الدوري الأرجنتيني بجانب جنوى وأتالانتا في الدوري الإيطالي.
وتقدر قيمة الصفقة بما يزيد عن 68 مليون يورو بحسب تقديرات موقع ترانسفير ماركت المتخصص في سوق الانتقالات.
وخاض ريتيغي 20 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا وسجل 6 أهداف للأزوري كما لعب بقميص أتالانتا 49 مباراة وسجل 28 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة.
وسبق أن لعب ريتيغي 31 مباراة مع جنوى، وسجل 9 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.
وواصل القادسية صفقاته لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد بعد التعاقد مع اللاعب كريستوفر بونسو جناح جينك البلجيكي وغابرييل كارفالهو جناح إنتر ناسيونال البرازيلي ومحمد آل ثاني لاعب الحزم وعبد الله آل سالم مهاجم الخليج.