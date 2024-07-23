تشهد أروقة نادي الزمالك أزمة حادة؛ بسبب المستحقات المالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل انتهاء الموسم الكروي الحالي 2023 – 2024.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل المؤجلة من الجولة 18 للدوري المصري.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن لاعبي الفريق قرروا عدم خوض التدريبات إلا بعد الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأشار إلى أن اللاعبين امتنعوا بالفعل عن خوض التدريبات أمس الثلاثاء، ولكن مجلس الإدارة عقد جلسة معهم، وطالبهم بالعودة إلى المران، ووعد بصرف المستحقات المالية المتأخرة.

وأكد أن لاعبي الزمالك منحوا إدارة النادي مهلة حتى يوم الخميس المقبل لصرف المستحقات وإلا سيمتنعون عن خوض التدريبات قبل ساعات من لقاء بيراميدز.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية حادة بعدما وفر مسؤولو القلعة البيضاء مبالغ طائلة لتسوية مستحقات لاعبه السابق المغربي خالد بوطيب.

وأتم المصدر أن هناك حالة غضب بين اللاعبين؛ بسبب صرف مبلغ مليون دولار من مستحقات بوطيب وتجاهل منحهم مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وابتعد الزمالك عن المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم الذي شهد تتويج الفريق الأبيض بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

وخسر الزمالك نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي "2022 – 2023" على يد الأهلي بنتيجة 0-2 بالمملكة العربية السعودية بينما تأهل إلى ثمن نهائي النسخة الحالية للكأس.

وقرر الزمالك عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية، بينما يستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام منافسه التقليدي الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا يوم 27 سبتمبر بالمملكة العربية السعودية.