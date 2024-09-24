سبب فشل انتقال نجم الأهلي السابق إلى الزمالك

كشف سيد مرعي، وكيل اللاعبين، سبب عدم إتمام الزمالك لتعاقده مع أحمد ياسر ريان مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا والأهلي المصري الأسبق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ودخل الزمالك في مفاوضات قوية مع أحمد ياسر ريان، إلا أن المفاوضات توقفت فجأة، ليرحل اللاعب بعدها إلى نادي البنك الأهلي.

وقال مرعي في تصريحات تليفزيونية، إن المفاوضات بين الطرفين بدأت خلال شهر يناير الماضي، ولكنها توقفت.

وأشار مرعي إلى أن الأزمة لم تكن مادية إطلاقًا، خاصة أنه توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع مسؤولي الزمالك.

وتابع: "أحمد ياسر ريان يحترم الأهلي وجماهيره، وهذا سبب تعثر المفاوضات، وعندما تحدثت مع اللاعب بخصوص الانتقال للبنك الأهلي وافق فورًا".

ودعم الزمالك، صفوفه بضم 5 لاعبين، وهم: المغربي محمود بنتايك، والفلسطيني عمر فرج، والسنغالي سيدي نداي، ومحمد حمدي، وأخيرًا البولندي كونراد ميشالاك.