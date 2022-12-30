رسميا.. السماح بمشاركة ليفاندوفسكي في مباراة برشلونة وإسبانيول

وطُرد ليفاندوفسكي في مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني بعد حصوله على إنذارين في نصف ساعة لعب، لكنه قام بحركة وضع يده على أنفه أثناء خروجه من الملعب، وهو ما اعتبر إهانة للحكم وتم إيقافه 3 مباريات.

وسجل ليفاندوفسكي 13 هدفا لبرشلونة في الدوري الإسباني وقادهم للصدارة كما يتصدر ترتيب الهدافين، وسجل في 9 مباريات من أصل 14 مباراة في الدوري.

ومنذ التحاقه ببرشلونة الصيف الماضي سجل ليفاندوفسكي 19 هدفا لبرشلونة في 18 مباراة في كل المسابقات، وهو هداف الفريق هذا الموسم.