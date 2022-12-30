رسميا.. السماح بمشاركة ليفاندوفسكي في مباراة برشلونة وإسبانيول
سبق أن تم إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات.
أعلن برشلونة أن مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيلعب في مباراة الفريق أمام إسبانيول في الدوري الإسباني غدا السبت.
وكتب برشلونة: "سيتمكن روبرت ليفاندوفسكي من اللعب غدًا ضد إسبانيول بعد أن منحت المحكمة المركزية في مدريد تدبيرًا احترازيًا للعقوبة.
وطُرد ليفاندوفسكي في مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني بعد حصوله على إنذارين في نصف ساعة لعب، لكنه قام بحركة وضع يده على أنفه أثناء خروجه من الملعب، وهو ما اعتبر إهانة للحكم وتم إيقافه 3 مباريات.
وسجل ليفاندوفسكي 13 هدفا لبرشلونة في الدوري الإسباني وقادهم للصدارة كما يتصدر ترتيب الهدافين، وسجل في 9 مباريات من أصل 14 مباراة في الدوري.
ومنذ التحاقه ببرشلونة الصيف الماضي سجل ليفاندوفسكي 19 هدفا لبرشلونة في 18 مباراة في كل المسابقات، وهو هداف الفريق هذا الموسم.