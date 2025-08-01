3 نقاط ضعف.. "خبير" يكشف أسباب عدم استفادة النصر من رونالدو

كشف خبير للتسويق أن أسبابا عدة تقف وراء عدم استغلال النصر السعودي وجود أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو في صفوفه للتتويج بالألقاب بعد 3 سنوات تقريبا من انضمامه قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال خبير التسويق والاستثمار الرياضي حافظ المدلج، إن نادي النصر فشل بالفعل في استغلال صفقة كريستيانو رونالدو بشكلٍ كبير

وتابع المدلج في تصريحات في "بودكاست هللة"، أن النصر لم يستطع تعويض الأموال التي يحصل عليها رونالدو من تعاقده مع الفريق رغم أن الفرصة تبدو مواتية جدا ليستثمر القائمون على النصر صفقة رونالدو ويحولوها إلى مصدر لأرباح طائلة.

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ووفقا لخبير التسويق والاستثمار الرياضي، يعتبر عقد رونالدو الجديد مع النصر والذي يمتد حتى يونيو 2027، بعد قرار تجديده في يونيو الماضي، هو الأضخم في تاريخ كرة القدم؛ حيث يتقاضى الأسطورة البرتغالية أكثر من 200 مليون يورو، سنويًا.

لكن اللاعب البرتغالي لم يحقق فائدة كبرى للنصر بحسب ما أكده المدلج الذي أرجع ذلك إلى أسباب ثلاثة أولها عدم الترويج لقميص رونالدو بشكلٍ فعال ما كان سيوفر إيرادات ضخمة مثلما يحصل في النوادي العالمية الكبرى.

أما السبب الثاني فهو الفشل في تنظيم فعاليات باسم رونالدو يحضرها هو بنفسه وتشهد حضورا جماهيريا من شأنه أن يضمن عائدات كبرى، في حين يرى المدلج أن النصر لم يحسن استغلال اسم رونالدو لترويج جميع تذاكر مبارياته محليا وآسيويا أو وديا.

وقال المتحدث إنه من المحزن أن تكون مدرجات ملاعب المباريات التي يُشارك فيها كريستيانو مع النصر شبه فارغة.

وانتقل رونالدو، البالغ من العمر حاليا 40 عاما، إلى النصر، كأول فريق غير أوروبي في مسيرته، وذلك في يناير 2023، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي أياما قليلة بعد مشاركة البرتغال في كأس العالم 2022.

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وفي 3 مواسم تقريبا، لم يحرز رونالدو أي لقب رسمي مع النصر، لكنه حقق بعض الإنجازات الفردية كفوزه بجائزة أفضل هداف في دوري المحترفين السعودي برصيد 35 هدفا في 2024 و25 هدفا في الموسم الماضي.