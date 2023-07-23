بعد إلغاء ودية يوفنتوس.. برشلونة يكشف موقفه من مواجهة آرسنال
أكد نادي برشلونة استكمال جولته خلال معسكره التدريبي المقام في أمريكا، بعدما اضطر لإلغاء مباراته الودية أمام يوفنتوس، فجر يوم الأحد، بسبب فيروس معوي أصاب العديد من لاعبي الفريق الكتالوني.
وحتى الآن لم يتم الكشف عن أسماء اللاعبين المصابين بهذا الفيروس أو عددهم.
وسيلعب برشلونة في مواجهته المقبلة أمام آرسنال وديًّا، صباح يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة والسعودية.
وقال النادي في بيان نشره عبر حساباته الرسمية، إنه يتمنى إقامة وديته الثانية في فترة الإعداد للموسم الجديد، بملعب "صوفي ستيديوم" في لوس آنجليس أمام آرسنال.
وأضاف البيان: "يريد برشلونة تشجيع جماهيره على الحضور والاستمتاع بالمباراة التي سنلعبها يوم الأربعاء المقبل ضد آرسنال في ملعب صوفي ستيديوم في لوس أنجليس. الفريقان على اتصال وثيق ونحن على ثقة بأن مباراتنا ستقام كما هو مخطط لها".
وكانت مباراة أمس أمام يوفنتوس هي أولى مباريات البلوغرانا في بطولة (Soccer Champions Tour 2023)، والتي أطلقتها الولايات المتحدة لأفضل الفرق الأوروبية.
وتتضمن جولة برشلونة في الولايات المتحدة بعد ودية آرسنال مباراة "كلاسيكو" ودية أمام ريال مدريد السبت المقبل في دالاس، على أن تكون آخر ودية له في لاس فيغاس في الأول من أغسطس المقبل أمام ميلان.
وتختتم التحضيرات بمواجهة توتنام هوتسبر يوم الـ8 من أغسطس في كأس خوان غامبر، على أن ينطلق الموسم بمواجهة خيتافي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني في الـ13 من أغسطس.