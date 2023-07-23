بعد إلغاء ودية يوفنتوس.. برشلونة يكشف موقفه من مواجهة آرسنال

أكد نادي برشلونة استكمال جولته خلال معسكره التدريبي المقام في أمريكا، بعدما اضطر لإلغاء مباراته الودية أمام يوفنتوس، فجر يوم الأحد، بسبب فيروس معوي أصاب العديد من لاعبي الفريق الكتالوني.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن أسماء اللاعبين المصابين بهذا الفيروس أو عددهم.

وسيلعب برشلونة في مواجهته المقبلة أمام آرسنال وديًّا، صباح يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة والسعودية.