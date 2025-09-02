ممثل النصر أخفق تماما.. تعليق ناري من تركي السهلي حول توثيق البطولات (فيديو)

شن الإعلامي الرياضي السعودي تركي السهلي هجوما حادا على مسؤولين من نادي النصر، وذلك في أعقاب الجدل حول توثيق الكرة السعودية وتاريخ مسابقات الدوري، مؤكدا أن ممثل النصر في لجنة توثيق كرة القدم في المملكة خذل جماهير النادي.

وتطرق السهلي أثناء برنامج "نادينا"، أمس الاثنين على قناة MBC1 إلى موقف ممثل نادي النصر في لجنة توثيق الكرة السعودية مشيرا إلى أنه "أخفق إخفاقا ذريعا في إثبات تاريخ ناديه، خلافا لما أظهره ممثل النادي الأهلي وفق قوله.

وتابع تركي السهلي: "لم يكن هناك إنصاف لجمهور النصر، ولا يليق إخفاء الحقيقة عن جماهيره بشأن توثيق البطولات، ممثل النصر في ملف توثيق تاريخ الكرة السعودية أخفق بشكل كبير!".

وأضاف المتحدث: "لم يكن هناك إنصاف للجمهور النصراوي، الجمهور يفتخر بتاريخ ناديه سواء بدوري واحد أو بألف دوري، من غير المعقول أن يتم التعمية على تاريخ النصر، ممثل الأهلي مثلا قاتل من أجل إظهار تاريخ ناديه الحقيقي".

واتهم السهلي ممثل نادي النصر بأنه لم يكن دقيقا قائلا: "النصر لم يتوج في أول 17 عاما بالدوري السعودي، منذ أول نسخة في 1957 لم يفز الفريق بالدوري إلا عام 1974".

وتساءل: "أين كنتم يا ممثل النصر في تلك الفترة؟ لقد فاز الأهلي والهلال والاتحاد بدوري المناطق ولم يتم الحديث عنها بل تحدثوا فقط عن تتويجاتهم بالدوري".

ووجّه المحلل الفني لبرنامج "نادينا" انتقادات لاذعة لممثل نادي النصر في لجنة التوثيق قائلا: "لماذا أعلن نادي النصر أن لديه 19 دوريا وفي السجل الشرفي للدوري المُعلن النصر يملك 10 دوريات، النصر ناد عظيم، سواء كان لديه دوري واحد أو ألف دوري".