يسخرون مما يخشونه.. رسالة نارية من زيزو لجمهور الزمالك (صورة)

أطلق أحمد مصطفى "زيزو" نجم الأهلي رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، حملت في طياتها إيحاءات قوية فُسرت على أنها موجهة إلى مشجعي الزمالك فريقه السابق.

أخبار ذات علاقة أخطر تطور منذ انتقاله إلى الأهلي.. جهة رقابية تفحص عقد زيزو

يأتي ذلك بعد أيام من إثارة زيزو للجدل بنشر رسالة سابقة ثم حذفها بسرعة، حيث تساءل فيها: "ما مدى استفادة شخص يخوض في عرض الناس ويوجه لهم السباب والتنمر؟ هل سيعود إلى منزله ويجد الأمور تغيرت؟".

وأضاف: "هل سيجد سيارة تحت منزله أو يكتشف أن أبناءه وصلوا للمكانة التي يتمناها؟". وأكد أن الشتائم التي يتلقاها لا تُغيّر من واقع حياة من يسيئون إليه، بل تزيدهم ذنوبًا فقط.

زيزو انتقل إلى الأهلي في يونيو الماضي بعد انتهاء عقده مع الزمالك، وسط خلافات مالية حول مستحقاته. حيث تقدم اللاعب بشكوى ضد ناديه السابق للمطالبة بحقوقه، بينما اتهم الزمالك الأهلي بـ"التحريض" على اللاعب، مما زاد من حدة العداء بين الأطراف.

الرسالة الجديدة.. سخرية أم تحذير؟

مع وصول بعثة الأهلي إلى تونس لبدء معسكر إعدادي مغلق استعدادًا للموسم الجديد، نشر زيزو صورة له خلال السفر، مرفقةً بتعليق لافت: "يسخرون مما يخشونه، وينتقدون ما لا يستطيعون الوصول إليه".

وأشعلت هذه العبارة تفاعل الجماهير، خاصةً أن توقيتها يأتي في ظل تصاعد حدة التوتر بينه وبين جمهور الزمالك.