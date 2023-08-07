خطأ جديد من ماغواير يكلف مانشستر يونايتد هدفا أمام بلباو (فيديو)
تعرض هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد لصيحات استهجان من جماهير مانشستر يونايتد، بعد أن ارتكب خطأ تسبب بهدف لأتلتيك بلباو، اليوم الأحد.
ولم يكن ماغواير جزءًا من تشكيلة مانشستر يونايتد التي تغلبت 3/1 على لانس على ملعب أولد ترافورد، أمس السبت.
لكن الدولي الإنجليزي، البالغ من العمر 30 عامًا، شارك أمام أتلتيك بلباو إلى جانب لاعبين آخرين، مثل كريستيان إريكسن وجادون سانشو، في مباراة ودية، الأحد، في دبلن.
وبعد تجريده من شارة القيادة، تجاهل إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد ماغواير وحرمه مجددا من الشارة أمام بلباو، رغم أن القائد الأول برونو فرنانديز لم يكن جزءًا من الفريق.
وقرر تين هاغ اعتماد الحارس توم هيتون كقائد لمانشستر يونايتد في آخر مباراة ودية قبل الموسم.
ودخل شباك هيتون الهدف الأول في الدقيقة 30 بعد خطأ من ماغواير.
وفشل ماغواير في التعامل مع إحدى الكرات، قبل أن تصل إلى نيكو ويليامز ليضعها في شباك هيتون عند الدقيقة 29.
ونجح مانشستر يونايتد في الحصول على التعادل بهدف سجله فاكوندو بيليستري في اللحظات الأخيرة من المباراة.
وذكرت صحيفة "Manchester Evening News" أن عددا من جماهير مانشستر يونايتد أطلقوا صافرات استهجان ضد ماغواير، الذي أصبح مستقبله في أولد ترافورد موضع شك كبير.
وبعد حصوله على زيادة تلقائية في الراتب، بعد تأهل مانشستر يونايتد لدوري أبطال أوروبا، تلقى عرضا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني من ويستهام.
وتم رفض هذا العرض، لكن مانشستر يونايتد منفتح على بيع قلب الدفاع مقابل رسوم أعلى.
وذكرت الصحيفة أن ماغواير قد يميل إلى البقاء والقتال من أجل مكانه في أولد ترافورد، رغم تجريده من شارة القيادة.
وسئل تين هاغ عما إذا كان الأمر متروكًا لماغواير إذا كان يريد القتال من أجل مكانه، قال تين هاغ: "تمامًا، عندما تكون في مانشستر يونايتد عليك أن تقاتل من أجل مركزك وتجلب مهاراتك وتثبت أنك الأفضل للفريق، والمساهمة الأكبر".