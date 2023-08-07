خطأ جديد من ماغواير يكلف مانشستر يونايتد هدفا أمام بلباو (فيديو)

تعرض هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد لصيحات استهجان من جماهير مانشستر يونايتد، بعد أن ارتكب خطأ تسبب بهدف لأتلتيك بلباو، اليوم الأحد.

ولم يكن ماغواير جزءًا من تشكيلة مانشستر يونايتد التي تغلبت 3/1 على لانس على ملعب أولد ترافورد، أمس السبت.

لكن الدولي الإنجليزي، البالغ من العمر 30 عامًا، شارك أمام أتلتيك بلباو إلى جانب لاعبين آخرين، مثل كريستيان إريكسن وجادون سانشو، في مباراة ودية، الأحد، في دبلن.