تشيلي تتقدم بشكوى ضد التحكيم في كوبا أمريكا

بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كوبا أمريكا عقب التعادل السلبي مع كندا، طالب الاتحاد التشيلي لكرة القدم اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة الشعبية "الكونميبول" بإيقاف الحكم فيلمار رولدان.

وقال الاتحاد التشيلي، إن الحكم رولدان لم يكن محايدًا خلال إدارة مباريات تشيلي في البطولة، وإنه ارتكب "أخطاء جسيمة" في المواجهة مع كندا.

واستشاط منتخب تشيلي غضبًا بعد طرد لاعبه غابرييل سوازو لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الـ27 من زمن المباراة التي أقيمت في أورلاندو بولاية فلوريدا.

وشعر الفريق التشيلي بالظلم أيضًا بعد أن بدا أن المدافع الكندي مويس بومبيتو ضرب رودريغو إيتشيفيريا بمرفقه في الدقيقة الخامسة من المباراة لكن حكم الفيديو المساعد لم يراجع الواقعة.