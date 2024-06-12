تيتموس تسجل رقمًا قياسيًّا عالميًّا جديدًا في سباق 200 متر حرة للسيدات
سجلت أريارن تيتموس رقمًا قياسيًّا عالميًّا جديدًا في سباق 200 متر حرة للسيدات في تصفيات السباحة الأسترالية لأولمبياد باريس في برزبين، اليوم الأربعاء، لتحطم الرقم السابق المسجل باسم مولي أوكالاهان في النهائي.
وحققت تيتموس البطلة الأولمبية دقيقة واحدة و52.23 ثانية لتقلص أكثر من نصف ثانية من زمن أوكالاهان السابق (دقيقة واحدة و52.85 ثانية) المسجل في بطولة العالم في فوكوكا العام الماضي.
وقالت تيتموس: "بالنظر إلى النتائج، هذا أمر لا يصدق.
"السعادة لا تسعني لأنني تمكنت أخيرًا من تقديم أداء في سباق 200 متر يعكس مستوى التدريب.
"أعتقد أن قوة المنافسة هي السبب وراء هذه الأزمنة السريعة".
وكان النهائي بمثابة تكرار لِما حدث في فوكوكا، حين تغلبت أوكالاهان على تيتموس في مواجهة مثيرة على اللقب.