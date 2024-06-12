تيتموس تسجل رقمًا قياسيًّا عالميًّا جديدًا في سباق 200 متر حرة للسيدات

سجلت أريارن تيتموس رقمًا قياسيًّا عالميًّا جديدًا في سباق 200 متر حرة للسيدات في تصفيات السباحة الأسترالية لأولمبياد باريس في برزبين، اليوم الأربعاء، لتحطم الرقم السابق المسجل باسم مولي أوكالاهان في النهائي.

وحققت تيتموس البطلة الأولمبية دقيقة واحدة و52.23 ثانية لتقلص أكثر من نصف ثانية من زمن أوكالاهان السابق (دقيقة واحدة و52.85 ثانية) المسجل في بطولة العالم في فوكوكا العام الماضي.