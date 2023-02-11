ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مبابي مجانا في 2024

وبالتالي، وفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك"، فإن لدى مبابي بندا يمكن بموجبه إنهاء عقده من جانب واحد مع باريس سان جيرمان في عام 2024، العام الأخير من ارتباطه بالنادي الباريسي

ولكي يحدث ذلك يجب على المهاجم الدولي إخطار مجلس إدارة باريس سان جيرمان مسبقًا بأشهر.

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك"، فإن أولوية مبابي هي الانضمام إلى ريال مدريد والنادي الإسباني على علم بذلك ولم يغلق الباب في وجه المهاجم، لكن ما فعله الصيف الماضي لا يزال مؤلمًا.

ورغم كل شيء ريال مدريد حريص على كل ما يحدث مع مبابي، لكن من الواضح، وفقًا للصحيفة نفسها، أنه لا يريد دفع مبلغ ضخم للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي.