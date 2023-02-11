ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مبابي مجانا في 2024
يشكل ريال مدريد وكيليان مبابي ثنائيًا ثابتًا في الشائعات حول سوق الانتقالات على الرغم من حقيقة أن المهاجم الفرنسي رفض الفريق الملكي الذي فاوضه الصيف الماضي وفضل البقاء في باريس سان جيرمان، إلا أن الشائعات حول وصول المهاجم الشاب إلى سانتياغو برنابيو لم تتوقف.
وفي الواقع، تقريبًا منذ تجديد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025، بدأت الشائعات بالظهور حول بنود في ذلك العقد تسمح للمهاجم بمغادرة ناديه الفرنسي قبل 2025 الآن، وقد ظهرت شائعة جديدة مرة أخرى حول الشرط الجزائي في عقده.
وبالتالي، وفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك"، فإن لدى مبابي بندا يمكن بموجبه إنهاء عقده من جانب واحد مع باريس سان جيرمان في عام 2024، العام الأخير من ارتباطه بالنادي الباريسي
ولكي يحدث ذلك يجب على المهاجم الدولي إخطار مجلس إدارة باريس سان جيرمان مسبقًا بأشهر.
ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك"، فإن أولوية مبابي هي الانضمام إلى ريال مدريد والنادي الإسباني على علم بذلك ولم يغلق الباب في وجه المهاجم، لكن ما فعله الصيف الماضي لا يزال مؤلمًا.
ورغم كل شيء ريال مدريد حريص على كل ما يحدث مع مبابي، لكن من الواضح، وفقًا للصحيفة نفسها، أنه لا يريد دفع مبلغ ضخم للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي.
ويمكن أن يحدث ذلك في عام 2024.
وفي وقت سابق اقترب مبابي، الذي يعد من أبرز المواهب في العالم وقاد فرنسا للفوز بكأس العالم 2018 ونهائي كأس العالم 2022، من الرحيل عن باريس سان جيرمان في انتقال مجاني بعد نهاية الموسم الماضي.
وتعاقد سان جيرمان مع مبابي من موناكو في 2017 في صفقة تكهنت وسائل الإعلام بأن قيمتها حوالي 180 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ اللعبة بعد نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يور.
وتقدم ريال بعرض لضم مبابي العام قبل الماضي لكن جاء الرفض من سان جيرمان الذي بدا أنه سيفقد اللاعب في نهاية الموسم الماضي دون استفادة، لكن أقنع اللاعب بتجديد عقده.