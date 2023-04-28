"عار ومهزلة وتحكيم موجه".. طلال آل الشيخ يفتح النار على حكم مباراة الاتحاد والشباب (فيديو)

وزعم طلال آل الشيخ وجود توجه من لجنة الحكام لخدمة فريق بعينه في الدوري، واصفًا الأداء التحكيمي في المباراة بـ"المهزلة".

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: "إذا كان الأمر كذلك أخبرونا؛ حتى لا نبذل مجهودًا ونتعب مع نجوم فريقنا، ولا نقاتل على لقب الدوري".

وأضاف: "ضربات الجزاء المحتسبة اليوم هي مهزلة، إذا هناك توجيه معين يا لجنة الحكام أو رغبة علمونا، كنا نريد اليوم أن نغتنم فرصتنا بشرف".

وانتقد آل الشيخ الصربي سردجان يوفانوفيتش الذي أدار مباراة الاتحاد والشباب، قائلا: "حكم اليوم عار على التحكيم".

وشدد طلال آل الشيخ على أن خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة الشباب، ترك أسرته وعمله من أجل خدمة النادي، ولكنه يصطدم بضياع كل هذا المجهود بسبب التحكيم.