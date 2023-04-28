"عار ومهزلة وتحكيم موجه".. طلال آل الشيخ يفتح النار على حكم مباراة الاتحاد والشباب (فيديو)
وجه طلال آل الشيخ، المدير التنفيذي لنادي الشباب، سهام نقده إلى لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد الهزيمة من الاتحاد في دوري روشن.
وخسر نادي الشباب في الوقت القاتل أمام الاتحاد المتصدر 2-1، في مباراة مجنونة شهدت أربع ركلات جزاء.
وزعم طلال آل الشيخ وجود توجه من لجنة الحكام لخدمة فريق بعينه في الدوري، واصفًا الأداء التحكيمي في المباراة بـ"المهزلة".
وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: "إذا كان الأمر كذلك أخبرونا؛ حتى لا نبذل مجهودًا ونتعب مع نجوم فريقنا، ولا نقاتل على لقب الدوري".
وأضاف: "ضربات الجزاء المحتسبة اليوم هي مهزلة، إذا هناك توجيه معين يا لجنة الحكام أو رغبة علمونا، كنا نريد اليوم أن نغتنم فرصتنا بشرف".
وانتقد آل الشيخ الصربي سردجان يوفانوفيتش الذي أدار مباراة الاتحاد والشباب، قائلا: "حكم اليوم عار على التحكيم".
وشدد طلال آل الشيخ على أن خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة الشباب، ترك أسرته وعمله من أجل خدمة النادي، ولكنه يصطدم بضياع كل هذا المجهود بسبب التحكيم.
جوانكا يدخل على الخط وينتقد التحكيم
كما انتقد جوانكا لاعب الشباب الحكم الصربي سردجان يوفانوفيتش عقب اللقاء.
وقال عبر مترجم لقنوات شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي): "لم نستحق الهزيمة خصوصا ركلة الجزاء الثانية للاتحاد".
وتابع: "لو شاهدناها مليون مرة لم تكن ركلة جزاء صحيحة. الكل شاهد الأخطاء التحكيمية في المباراة.
واختتم: "أعبر عن حزني اليوم من أخطاء الحكم. أصبح الفارق تسع نقاط لكننا سنقاتل لآخر مباراة في الدوري".
يذكر أن المغربي حمد الله وضع الاتحاد في المقدمة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) من ركلة جزاء في الدقيقة 18 احتسبها الحكم بعد سقوط البرازيلي رومارينيو في التحام مع بوبندزا في المنطقة.
وعادل الشباب النتيجة بنفس الطريقة بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء على الاتحاد بعدما لمست الكرة يد أحمد شراحيلي في المنطقة.
وسدد الأرجنتيني كريستيان جوانكا الركلة بنجاح في الدقيقة 68.
وأهدر بوبندزا ركلة جزاء للشباب بعد أن سدد الكرة ضعيفة في منتصف المرمى قبل نهاية الوقت الأصلي.
وكان الحكم احتسب الركلة بعدما لمست الكرة يد المصري أحمد حجازي في المنطقة.
لكن حمد الله حسم الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 16 من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
ورفع الاتحاد رصيده بعد هذا الفوز إلى 59 نقطة في الصدارة من 24 مباراة، متقدما بست نقاط على النصر.
ويأتي الشباب ثالثا وله 50 نقطة وخلفه الهلال حامل اللقب الذي يملك 49 نقطة من 25 مباراة، وربما استسلم في سباق المنافسة مع تركيزه على نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يستضيف أوراوا رد دياموندز في الذهاب بعد غد السبت.