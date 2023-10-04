رسميًا.. منح تنظيم كأس العالم 2030 لملف المغرب وإسبانيا والبرتغال

أول ثلاث مباريات في مونديال 2030 ستقام في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي

على الجانب الآخر، قال رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إن أول ثلاث مباريات في كأس العالم 2030 ستقام في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، قال أليخاندرو دومينجيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، (الكونميبول)، اليوم الأربعاء، إن أوروغواي والأرجنتين وباراغواي ستستضيف أول ثلاث مباريات في كأس العالم 2030.

وقال الفيفا، في بيانه، إن إقامة ثلاث مباريات من كأس العالم 2030 في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي جاءت للاحتفال بمئوية المسابقة