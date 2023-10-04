رسميًا.. منح تنظيم كأس العالم 2030 لملف المغرب وإسبانيا والبرتغال
أعلن الملك محمد السادس العاهل المغربي أن اللجنة التنفيذية للفيفا قررت بالإجماع اختيار ملف المغرب-إسبانيا-البرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم.
وفي بيان للديوان الملكي المغربي، زف العاهل المغربي خبر استضافة بلاده لمونديال 2030 بملف مشترك مع البرتغال وإسبانيا.
وأضاف الديوان الملكي المغربي في بيانه: "هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافًا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة".
كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميًا إقامة كأس العالم 2030 لكرة القدم في المغرب والبرتغال وإسبانيا.
أول ثلاث مباريات في مونديال 2030 ستقام في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي
على الجانب الآخر، قال رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إن أول ثلاث مباريات في كأس العالم 2030 ستقام في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.
وفي تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، قال أليخاندرو دومينجيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، (الكونميبول)، اليوم الأربعاء، إن أوروغواي والأرجنتين وباراغواي ستستضيف أول ثلاث مباريات في كأس العالم 2030.
وقال الفيفا، في بيانه، إن إقامة ثلاث مباريات من كأس العالم 2030 في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي جاءت للاحتفال بمئوية المسابقة