تطور حاسم في مفاوضات ريال مدريد مع ليني يورو
شهدت مفاوضات نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع ليني يورو مدافع فريق ليل الفرنسي تطورًا حاسمًا.
ولمع اسم ليني يورو صاحب الـ 18 عامًا لتدعيم دفاع ريال مدريد في الموسم المقبل خاصة بعد رحيل القائد ناتشو فرنانديز بشكل رسمي عقب نهاية عقده.
وكشفت صحيفة "كادينا سير" الإسبانية عن تطور جديد بشأن تفاوض ريال مدريد مع ليني يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد توصل بشكل نهائي لاتفاق مع اللاعب تمهيدًا لحسم التفاوض مع ناديه الفرنسي.
وأكدت الصحيفة أن ليني يورو يفضل عرض ريال مدريد على باقي العروض التي تلقاها من عدة أندية على رأسها ليفربول ومانشستر يونايتد عملاقي الدوري الإنجليزي بجانب باريس سان جيرمان الفرنسي.
ويرتبط ليني يورو بعقد رسمي مع ليل حتى صيف 2025 وهو ما يدفع ناديه الفرنسي للموافقة على رحيله للاستفادة من عائد بيعه.
وكشفت تقارير صحفية فرنسية عن رغبة ليل في الحصول على عائد مالي يبلغ 60 مليون يورو نظير بيع ليني يورو ولكن هذا العائد قد ينخفض بالتفاوض مع الفرق الراغبة في ضمه.