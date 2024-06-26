تطور حاسم في مفاوضات ريال مدريد مع ليني يورو

ويرتبط ليني يورو بعقد رسمي مع ليل حتى صيف 2025 وهو ما يدفع ناديه الفرنسي للموافقة على رحيله للاستفادة من عائد بيعه.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية عن رغبة ليل في الحصول على عائد مالي يبلغ 60 مليون يورو نظير بيع ليني يورو ولكن هذا العائد قد ينخفض بالتفاوض مع الفرق الراغبة في ضمه.