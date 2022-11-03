المنافسون المحتملون لباريس سان جيرمان وريال مدريد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

فقد باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لصالح بنفيكا البرتغالي بعد إجراء الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

فيما تصدر ريال مدريد المجموعة السادسة بعد فوزه الكبير على سيلتيك 5-1.

ورغم فوز باريس سان جيرمان على يوفنتوس 2-1 لكن فوز بنفيكا على مكابي حيفا 6-1 جعل الفريقان يتعادلان في كل شيء المواجهات المباشرة والنسبة العامة وعدد الأهداف المسجلة لكن الأهداف خارج الملعب منحت بنفيكا فرصة الانفراد بالصدارة، تاركًا باريس سان جيرمان في المركز الثاني.

وأصبح باريس سان جيرمان أمام احتمال مواجهة فريق قوي في دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته كما سيلعب لقاء الإياب خارج ملعبه.

وضمن ريال مدريد المركز الأول في مجموعته السادسة بعد فوز كبير على سيلتيك 5-1 وهو الممثل الوحيد لإسبانيا في دور 16 بعد خروج أتلتيكو مدريد من المنافسات الأوروبية وانتقال برشلونة وإشبيلية للدوري الأوروبي.

المنافسين المحتملين لباريس سان جيرمان

تشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام ونابولي وبايرن ميونخ وريال مدريد وبورتو.

المنافسين المحتملين لريال مدريد:

ليفربول وباريس سان جيرمان وميلان وكلوب بروج وإنتر ميلان وآينتراخت فرانكفورت وبروسيا دورتموند.