خطة عاجلة لإنقاذ المنتخب السعودي

وجد المنتخب السعودي نفسه في موقف حرج بعد مرور الجولة الرابعة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

جاء هذا بعد التعادل مع المنتخب البحريني، ليفقد المنتخب السعودي النقطة السابعة من أصل 12 نقطة متاحة في التصفيات، حتى الآن، ويجمع 5 نقاط فقط.

لا تبشر تلك النتائج بالكثير من الخير، لذلك هناك حلول عديدة متاحة وعاجلة يجب البدء في تنفيذها بشكل فوري لو كان المنتخب السعودي يعتزم الوصول إلى كأس العالم المقبلة، التي تشهد مشاركة 48 فريقًا للمرة الأولى في التاريخ.

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إقالة مانشيني

قرار إقالة روبرتو مانشيني لن يكون رفاهية في الوضع الحالي، فالرجل ببساطة لا يملك ما يقدمه للفريق على المدى القريب أو البعيد.

لم يبد مانشيني أي بوادر على هذا خلال أشهر أمضاها في القيادة الفنية للمنتخب، كانت فيها النتائج هي خير دليل على سوء الأداء.

منذ أغسطس في العام الماضي، خاض مانشيني 18 مباراة وفاز بأقل من نصفها بواقع سبعة انتصارات بمعدل 1.44 نقطة لكل مباراة.

تعرض الفريق لـ6 هزائم وتعادل في 5 مناسبات، وكانت نتائج كأس آسيا هي الأكثر إحباطًا بتعادل سلبي مع تايلاند ومغادرة للبطولة من دور الـ 16 على يد المنتخب الكوري الجنوبي.

مدرب لديه خبرة سعودية

يحتاج المنتخب السعودي إلى مدرب لديه خبرة كبيرة في الكرة السعودية في ظل النتائج السيئة الحالية وعدم وجود أي مجال للمخاطرة.

ضم مدرب باسم رنان مثل مانشيني في الوقت الحالي قد يكون حلًا سريعًا وسهلًا، لكنه لن يضمن النجاح، فالأسماء وحدها لا تهم في تلك الحالة.

يملك الفريق السعودي في الوقت الحالي أضيق هامش للخطأ في ظل ترتيب المجموعة التي تتصدرها اليابان وتحتل أستراليا فيها المركز الثاني، الذي سيكون المقعد الأخير المؤهل بشكل مباشر للمونديال.

وتعد أسماء مثل روي فيتوريا، المدرب السابق للنصر والمنتخب المصري، خيارًا جيدًا بالنسبة للمنتخب السعودي بكل تأكيد، كونه متاحًا أيضًا في الوقت الحالي.

هناك أيضًا صاحب أفضل النتائج مع "الأخضر" هيرفي رينارد، وهو رجل يعرف تفاصيل الفريق جيدًا، ولن يحتاج للكثير من الوقت للتأقلم على أي شيء.

حل استثنائي

بعد إقالة مانشيني واختيار مدرب مناسب للمنتخب السعودي سيكون على الجميع التكاتف من أجل مصلحة "الأخضر" العليا.

وتتمثل تلك المصلحة في إيجاد حلول سريعة من أجل إعادة الفريق في سباق التنافس على أول مركزين في تصفيات كأس العالم.

قد يشمل ذلك إمكانية إيقاف الدوري قبل المباراتين المقبلتين في التصفيات بوقت كافِ حتى يستطيع المدرب الجديد أن يفهم مشاكل وعيوب الفريق ويجد حلولاً سريعة وفعالة في مواجهة أستراليا وإندونيسيا.