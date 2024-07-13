عاشت الأوساط الرياضية المصرية صدمة جديدة بعد أيام من وفاة أحمد رفعت نجم مودرن سبورت ومنتخب مصر السابق، يوم السبت الماضي؛ إثر أزمة قلبية.

وأعلنت وزارة الرياضة المصرية، اليوم السبت، وفاة السباحة شذى محمد نجم بعد صراع قصير مع المرض.

وتبلغ شذى محمد نجم 15 عامًا، وتعرضت لتوقف عضلة القلب في أثناء خوضها التدريبات في نادي طنطا الذي تلعب له يوم 1 يونيو الماضي.

وفقدت شذى الوعي تماماً، وتم وضعها قيد جهاز التنفس الصناعي قبل أن يتم نقلها إلى معهد ناصر بالقاهرة.

ونعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أسرة الرياضة والسباحة المصرية في وفاة السباحة الناشئة شذى نجم، لاعبة نادي طنطا الرياضي، بعد صراع مع المرض.

وأعرب وزير الشباب والرياضة في بيان رسمي عن بالغ حزنه لوفاة اللاعبة التي سقطت مغشيا عليها، وتم نقلها على إثر ذلك إلى معهد ناصر بعد متابعة لحظية من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة واللجنة الأولمبية المصرية واتحاد السباحة.

وتقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس بخالص العزاء لأسرة اللاعبة وأسرة الرياضة المصرية داعيا الله أن يتغمدها برحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وأسرتها الصبر والسلوان.

وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ينعيان اسرة الرياضة المصرية في وفاة السباحة شذي نجم نعي الدكتور أشرف صبحي... Posted by ‎وزارة الشباب والرياضة - مصر‎ on Saturday, July 13, 2024

وأعلن نادي طنطا الحداد بعد وفاة شذى محمد نجم التي كانت فاجعة جديدة للمصريين.

وكشف النادي عن تشييع جنازة السباحة الناشئة من مسقط رأسها بقرية كفر فرسيس بمحافظة الغربية على أن يقام العزاء غدًا الأحد بمقر النادي.