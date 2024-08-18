صرفت إدارة نادي الاتحاد السعودي، النظر عن التعاقد مع نجم فريق النصر، عقب السقوط أمام الهلال في مباراة نهائي كأس السوبر يوم الأحد، والتي خسرها العالمي برباعية مقابل هدف.

وربطت تقارير اسم السنغالي ساديو ماني، نجم النصر السعودي، بإمكانية الانضمام إلى نادي الاتحاد، في الميركاتو الحالي، بعدما بات خارج أولويات النصر، كما أن لجنة الاستقطاب عرضت رحيله على سبيل الإعارة إلى صفوف الاتحاد.

ولكن كشف الإعلامي هتان النجار، عن تطورات جديدة في تلك المفاوضات، قائلا عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: "رغم رغبة الإدارة الرياضية والجهاز الفني في خدمات اللاعب إدارة الاتحاد تصرف النظر عن الاستمرار في مفاوضات ساديو ماني".

وأضاف: "جاء ذلك نتيجة عدم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية وغير المالية للصفقة".

وكان ماني انضم إلى صفوف النصر خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بايرن ميونخ.

وشارك اللاعب صاحب الـ32 عاماً بقميص النصر في الموسم الماضي بـ46 مباراة سجل خلالها 19 هدفاً، وصنع 11.

وقالت صحيفة "فوت ميركاتو" الإيطالية في تقرير لها مساء يوم الأحد، أن هناك "علاقة باردة وخلافات" بين ساديو ماني ورونالدو، ستجبر إدارة النصر على عرض النجم السنغالي للبيع.

وأضافت: "ستُعْقَد جلسة في القريب العاجل بين إدارة النصر، ووكلاء ساديو ماني، لوضع حل جذري للأمر، وإقناعهم بجلب عرض قوي للموافقة على رحيل النجم السنغالي".