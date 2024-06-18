مارتن آدم مهاجم منتخب المجر يرد على الساخرين من وزنه الزائد
رد مارتن آدم، مهاجم منتخب المجر، على السخرية التي طالته من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركته في لقاء سويسرا.
وخسر منتخب المجر أمام سويسرا بنتيجة 1-3 في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
ولعب مارتن آدم بديلًا في صفوف المجر على حساب ميلوس كيركيز في الدقيقة الـ79 من عمر المباراة.
وأثار الوزن الزائد للاعب صاحب الـ 29 عامًا تعليقات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال آدم، الملقب بـ "الفايكنغ المجري"، في مؤتمر صحفي بمقر المنتخب، عن المنشورات الساخرة من شكل جسده: "بالطبع رأيت منشورًا أو اثنين، عادة ما أضحك عليها، ولدت هكذا، وهذا هو شكل جسدي، لا أقول إنني كنت بهذا الحجم الكبير عندما ولدت، لكنها بنيتي الجسدية. الأمر يتعلق بعلم الوراثة، ولا أستطيع تغيير ذلك".
وبدأ آدم مسيرته الاحترافية في عام 2012، في الدرجة الثانية من الدوري المجري مع نادي فاساس، وفي موسمه الأول، لعب صاحب القميص رقم 9 دورًا ثانويًا مع فريقه، حيث أمضى معظم وقته على مقاعد البدلاء.
وشارك آدم لاحقًا في 153 مباراة مع فريق العاصمة بودابست، وسجل 31 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة أخرى، وهذا منحه الانتقال إلى نادي كابوشفار في يناير 2019، وفي ناديه الجديد، حقق المهاجم الرئيسي أرقامًا متواضعة، حيث سجل 14 هدفًا في 46 مباراة.
وبعد انضمامه إلى نادي باكسي في عام 2020، تألق آدم، حيث حقق 44 مساهمة (39 هدفًا وخمس تمريرات حاسمة) في 66 مباراة، وحصل على جائزة هداف الدوري المجري لموسم 2021-2022 برصيد 31 هدفًا، قبل الرحيل في صيف 2022 إلى أولسان الكوري الجنوبي حيث يلعب حتى الآن.
وسجل مارتن آدم في الموسم الماضي 8 أهداف بقميص أولسان خلال 20 مباراة من بينها 5 أهداف في دوري أبطال آسيا.
وأحرز مارتن آدم 3 أهداف دولية بقميص منتخب المجر خلال 21 مباراة منذ ظهوره الأول يوم 24 مارس 2022 أمام صربيا وديًا.
ويأمل مشجعو المجر في أن يتمكن اللاعب من تعزيز رصيده التهديفي، عبر المباراة القادمة المقررة أمام ألمانيا يوم الأربعاء المقبل، إذ تسعى المجر للتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ بطولة أوروبا 2016.