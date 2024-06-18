مارتن آدم مهاجم منتخب المجر يرد على الساخرين من وزنه الزائد

وبدأ آدم مسيرته الاحترافية في عام 2012، في الدرجة الثانية من الدوري المجري مع نادي فاساس، وفي موسمه الأول، لعب صاحب القميص رقم 9 دورًا ثانويًا مع فريقه، حيث أمضى معظم وقته على مقاعد البدلاء.

وشارك آدم لاحقًا في 153 مباراة مع فريق العاصمة بودابست، وسجل 31 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة أخرى، وهذا منحه الانتقال إلى نادي كابوشفار في يناير 2019، وفي ناديه الجديد، حقق المهاجم الرئيسي أرقامًا متواضعة، حيث سجل 14 هدفًا في 46 مباراة.

وبعد انضمامه إلى نادي باكسي في عام 2020، تألق آدم، حيث حقق 44 مساهمة (39 هدفًا وخمس تمريرات حاسمة) في 66 مباراة، وحصل على جائزة هداف الدوري المجري لموسم 2021-2022 برصيد 31 هدفًا، قبل الرحيل في صيف 2022 إلى أولسان الكوري الجنوبي حيث يلعب حتى الآن.