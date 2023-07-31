ميسي يعيد ارتداء قميص مارادونا مع الأرجنتين في كأس العالم 94 (فيديو)

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، في أحدث صورة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي القميص الشهير للراحل أرماندو دييغو مارادونا، والذي ارتداه خلال نهائيات كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة.

وظهر ميسي في فيديو نشره عبر حسابه على "إنستغرام" بالقميص رقم 10 الذي كان يرتديه مارادونا وسجل به أول أهدافه في نسخة 1994 ضد اليونان في الفوز 4-0 بدور المجموعات، وتحديدًا الذي يحمل اللون الأزرق ومخطط بالخطوط السوداء.

وشهد مونديال 94، آخر مشاركة لمارادونا في كأس العالم لكرة القدم.