ميسي يعيد ارتداء قميص مارادونا مع الأرجنتين في كأس العالم 94 (فيديو)
ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، في أحدث صورة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي القميص الشهير للراحل أرماندو دييغو مارادونا، والذي ارتداه خلال نهائيات كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة.
وظهر ميسي في فيديو نشره عبر حسابه على "إنستغرام" بالقميص رقم 10 الذي كان يرتديه مارادونا وسجل به أول أهدافه في نسخة 1994 ضد اليونان في الفوز 4-0 بدور المجموعات، وتحديدًا الذي يحمل اللون الأزرق ومخطط بالخطوط السوداء.
وشهد مونديال 94، آخر مشاركة لمارادونا في كأس العالم لكرة القدم.
ووفقًا لما ذكره موقع "sportskeeda"، اليوم الاثنين، فإن "شركة أديداس للملابس الرياضية تتطلع إلى إطلاق أطقم وسترات منتخب الأرجنتين قبل بطولة كوبا أمريكا 2024، حيث سيشارك أبطال كأس العالم 2022 في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة، إذ إنه قبل الإطلاق المنتظر، ربما أعطى ميسي للجماهير لمحة عن شكل القميص القادم، إذ من المتوقع أن يتم إطلاق أطقم الأرجنتين الجديدة خلال العام الحالي".
وستنطلق كوبا أمريكا خلال الفترة من الـ20 من يونيو وحتى الـ14 من يوليو 2024.
فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أنه ربما يلمح ميسي لمشاركته للمرة الأخيرة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، رغم أنه صرَّح سابقًا أنه ليس لديه خطط للمشاركة في أي نسخ أخرى للمونديال بعد فوزه باللقب للمرة الأولى في قطر 2022، لكن بدا أنه بهذه الصورة قد ترك فرصه متاحة.
وسيكون ميسي بلغ من العمر 39 عامًا في صيف عام 2026 عندما تقام كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ولكن مع صورته الأخيرة يبدو وكأنه يلمح إلى إنهاء مسيرته الدولية على الأراضي الأمريكية، مثل مارادونا.
ميسي هو أفضل هداف في تاريخ منتخب الأرجنتين برصيد 103 أهداف سجلها خلال 175 مباراة، وثالث أفضل هداف دولي في التاريخ خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو (123 هدفًا) والإيراني علي دائي (108 أهداف).
يذكر أن مارادونا، الذي خاض 91 مباراة دولية مع الأرجنتين، توفي عن عمر يناهز 60 عامًا في نوفمبر 2020.