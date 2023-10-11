تقرير: إصابة غافي في تدريبات المنتخب الإسباني
كشفت إذاعة "كادينا سير" عن تعرض الثنائي غافي نجم برشلونة، ونيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو، للإصابة في تدريبات المنتخب الإسباني.
وأوضحت الإذاعة أن مدى قوة إصابة الثنائي ستتحدد بعد الفحوصات الطبية غداً.
وأشار التقرير الإذاعي إلى أن غافي سيغيب بشكل مبدئي عن مباراة إسبانيا أمام أسكتلندا، يوم الخميس المقبل، وأيضا ضد النرويج، يوم الأحد من الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا نظيره الاسكتلندي ثم النرويج، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024.
وأصبحت مشاركة غافي في مواجهة ريال مدريد بالكلاسيكو يوم 28 من الشهر الجاري محل شك، حتى تظهر باقي التفاصيل بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
ويواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري الإسباني.
ويعاني برشلونة من إصابات عديدة ومهددة أيضا بعدم اللعب ضد ريال مدريد، مثل روبرت ليفاندوفسكي وفرانكي دي يونغ ورافينيا وبيدري وجول كوندي.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، ويبتعد عن غريمه ريال مدريد المتصدر بثلاث نقاط.