تقرير: إصابة غافي في تدريبات المنتخب الإسباني

كشفت إذاعة "كادينا سير" عن تعرض الثنائي غافي نجم برشلونة، ونيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو، للإصابة في تدريبات المنتخب الإسباني.

وأوضحت الإذاعة أن مدى قوة إصابة الثنائي ستتحدد بعد الفحوصات الطبية غداً.

وأشار التقرير الإذاعي إلى أن غافي سيغيب بشكل مبدئي عن مباراة إسبانيا أمام أسكتلندا، يوم الخميس المقبل، وأيضا ضد النرويج، يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا نظيره الاسكتلندي ثم النرويج، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024.