صدمة للاتحاد والقادسية.. النصر السعودي يحدد سعر عبد الإله العمري

حدد نادي النصر السعودي سعر لاعبه عبد الإله العمري بعد ارتباط اسمه بالرحيل عن صفوف الفريق.

ولعب العمري معاراً في الموسم الماضي مع نادي الاتحاد، وساهم في تحقيق الثنائية المحلية.

وأبدى نادي الاتحاد رغبته في شراء عقد المدافع الدولي السعودي بجانب اهتمام نادي القادسية بضم اللاعب.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن النصر طلب 75 مليون ريال سعودي من أجل التفريط في خدمات اللاعب عبد الإله العمري والسماح له بالرحيل إلى صفوف الاتحاد أو القادسية.

ويرتبط العمري صاحب الـ 28 عاماً بعقد مع نادي النصر حتى شهر يونيو 2028 وهو ما يجعل إدارة الفريق السعودي غير قلقة بشأن مستقبل اللاعب في ظل استمراره بموجب عقده لمدة 3 مواسم قادمة.

وتخرج العمري من قطاع الناشئين بنادي النصر، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2017، ورحل معاراً إلى الوحدة في يناير 2018 وحتى يونيو 2019.

ويملك العمري 129 مباراة في رصيده بدوري روشن بخلاف 21 مباراة في دوري أبطال آسيا و12 مباراة في كأس الملك ومباراتين من قبل في كأس السوبر السعودي.

ويستعد العمري حال استمراره مع النصر لمواجهة فريقه السابق الاتحاد يوم 19 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ.