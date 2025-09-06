حفيظ دراجي يحذر مدرب منتخب الجزائر

وجه المعلق الجزائري حفيظ دراجي تحذيراً للمدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر رغم الاقتراب من التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة السابعة في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برصيد 18 نقطة بفارق 6 نقاط عن أوغندا قبل 3 جولات من نهاية التصفيات.

أخبار ذات علاقة أول تعليق من حفيظ دراجي حول مغادرة بي إن سبورتس

ويخرج المنتخب الجزائري لمواجهة غينيا مساء الاثنين في الجولة الثامنة من عمر المجموعة.

وقال دراجي في مقال مطول إن بيتكوفيتش يجب أن يكون يقظاً للغاية وعدم التركيز مع نغمة تحقيق الانتصارات لأن القادم سيكون أصعب بكثير.

أخبار ذات علاقة هجوم على بيتكوفيتش.. 3 نجوم يصدمون منتخب الجزائر أمام بوتسوانا

وأضاف:" سيكون من الصعب المطالبة بالتغييرات أمام غينيا، لكن بعدها يصبح الأمر حتمياً وضرورياً، حتى لو اقتضى الأمر الاستغناء عن بعض الكوادر، بعد أن صارت الجماهير ووسائل الإعلام جاهزة لتقبل ما كان بمثابة صدمة قبل أشهر من الآن".

وتولى بيتكوفيتش صاحب الـ 62 عاماً قيادة منتخب الجزائر منذ نهاية فبراير 2024 وقاد محاربي الصحراء للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية.

أخبار ذات علاقة بعد فوز الجزائر وتونس وليبيا.. ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال

وحقق منتخب الجزائر 11 انتصاراً تحت قيادة بيتكوفيتش خلال 15 مباراة، وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.