يشهد سوق الانتقالات الصيفي السعودي الكثير من الهدوء على عكس ما كان عليه الوضع قبل عام واحد فقط من الآن، عندما كان الاتحاد يعلن عن ضم كريم بنزيما، فيذهب الأهلي للإعلان عن رياض محرز، فيأتي الهلال ويكشف عن صفقتين دفعة واحدة بقدوم مالكوم ونيمار، والنصر يضرب برشلونة في سوق الانتقالات فيضم بروزوفيتش.

ويسير الثنائي الهلال والنصر بالتحديد على خطى مانشستر سيتي في الهدوء وقلة الارتباط بأسماء كبيرة وصفقات مدوية هذا الصيف.

فلم يرتبط الفريق الإنجليزي بأي صفقة كبيرة حتى هذا الوقت، إلا ربما صفقة ضم داني أولمو من لايبزيغ، ولا يوجد حديث كبير عنها مؤخرًا، وأيضًا أندريه لونين من ريال مدريد، وآخر من تحدث عنها لم يعد الكرة مجددا منذ بداية يوليو الجاري.

لكن ما أسباب تقليص الهلال والنصر لاهتماماتهما في سوق الانتقالات الصيفية والسير على خطى مانشستر سيتي؟ ذلك ما نتحدث فيه في التقرير التالي:

تقليص القوائم وخفض الدعم

سبب أساس يؤكد أن الهلال والنصر لن يقوما بالكثير من الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية الجاري هو قرار تقليص قوائم الأندية، والقوائم الكبيرة التي يملكها هذا الثنائي.

سيكون على الفريقين العمل كثيرًا في سوق الانتقالات الحالي ليتخلصا من العديد من الأسماء من أجل الوصول إلى العدد المطلوب في قائمة كل فريق وهو 25 لاعبًا بحد أقصى 10 أجانب منهم لاعبان تحت السن.

سيكون لهذا القرار التأثير الأكبر على سوق انتقالات النصر والهلال في الصيف الجاري، وربما لن يوازيه أهمية سوى تقليص الدعم لهما بعد كل ما حصلا عليه في الموسم الماضي.

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لاعب مكان لاعب

من الواضح أن سياسة الثنائي النصر والهلال الحالية تركز بشكل أساسي على ضم لاعب مكان آخر رحل أو سيرحل.

فمثلًا النصر تخلى عن دافيد أوسبينا ومعه وليد عبد الله، وعوضهما بلاعب واحد فقط هو الحارس البرازيلي بينتو، وهو الصفقة الوحيدة التي حُسمت بشكل رسمي لصالح "العالمي".

النصر على الأرجح لن يقوم بأكثر من صفقة واحدة أخرى مدوية هذا الصيف، وبشروط مالية محددة بسبب ضعف الدعم المادي المقدم لهم.

في المقابل لم يحسم الهلال أي صفقة بعد هذا الصيف، على الرغم من كثرة الحديث عن أسماء محلية وعالمية عديدة، وربما في مقدمتها فيتور روكي، لاعب برشلونة، والذي لن تكون تكلفته هينة لو تمت الصفقة.

الكثير من النجوم العائدين

هناك صداع واضح يضرب الثنائي النصر والهلال في سوق الانتقالات الحالي، يخص الأسماء العديدة العائدة من الفرق الأخرى من فترات إعارة.

الهلال عليه التعامل مع عبدالله رديف وماتيوس بيريرا ومصعب الجوير وغيرهم، في حين يجد النصر نفسه لديه قائمة طويلة للغاية من العائدين، في مقدمتهم سيكو فوفانا وغيسلان كونان وعبد الله مادو وخليل العبسي وأمين البخاري وغيرهم.

كل تلك الأسماء عادت من فترات إعارة، ولن يكون رحيلهم سهلًا في ظل سعي الفرق الأخرى أيضًا لتقليص قوائمها فالقانون الجديد يسري على الجميع في النهاية.

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الخلاصة

كان الهلال والنصر هما الأفضل بالفعل في الموسم الماضي، وإن كان ينقصهما بعض الجوانب، لكن دخولهما للسوق بقوة هذا الصيف كان سيضعهما في مكانة من الصعب التنافس فيها معهم.

هناك ظروف جبرية تمنع الفريقين من ضم أسماء كبيرة وقوية كما كان الحال قبل عام واحد من بينها تقليص القوائم وخفض الدعم وكثرة النجوم العائدين من فرق أخرى.