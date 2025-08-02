أسطورة الهلال وفهد العتيبي.. تعرف إلى أشهر المنضمين لقنوات "ثمانية"

كشفت تقارير إخبارية عن أسماء أشهر الإعلاميين والمذيعين المنضمين لمجموعة قنوات "ثمانية"، التي من المقرر أن تنطلق يوم 8 أغسطس الحالي، لتغطية بطولات الدوري السعودي خلال المواسم المقبلة.

وأعلنت رابطة الأندية السعودية حصول شركة "ثمانية" على حقوق نقل البطولات السعودية لمدة 6 أعوام مقبلة.

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وحصلت الشركة على الدوري والكأس والسوبر، بالإضافة إلى دوري الدرجة الأولى حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستنقل الشركة المباريات بطريقتين، الأولى البث الرقمي والثانية البث الفضائي عبر قنوات تلفزيونية جديدة.

وسيتم نقل المباريات من خلال مسارين، الأول مجانًا عبر القنوات الفضائية، والثاني من خلال الاشتراك في باقات محددة تتضمن مزايا إضافية.

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وتسعى الكرة السعودية للترويج لبطولاتها بإتاحة الفرصة لإذاعة المباريات في أكبر منطقة ممكنة، وأيضا تنظيم بعض المباريات في الخارج مثل السوبر السعودي.

ومن المقرر أن تقام بطولة السوبر السعودي في الأيام بين 19 إلى 23 أغسطس الحالي بمشاركة 4 فرق في هونغ كونغ، وهي الاتحاد والأهلي والنصر والقادسية.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي بصحيفة "الجزيرة"، أحمد العجلان، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن قنوات "ثمانية" ستضم عددا من الأسماء أبرزهم: أسطورة الهلال السعودي السابق، نواف التمياط، والمحلل التونسي طارق ذياب، وعبيد الله العيسي، والمعلق فهد العتيبي، وخالد العرافة، ووليد الشرقي (شرقي)، والمذيع الإماراتي حامد الحارثي، وهناك مفاوضات متقدمة مع المذيع السعودي عبد العزيز البكر.

ومن أبرز الأسماء خلف الكواليس حتى الآن، بحسب ما ذكره "العجلان"، هو وجود رامي القاضي، وسلطان الغشيان في منصب مستشار للقناة، وعلي يعقوب، المهتم بعالم التلفزيون والتقنيات.

وكانت القناة أعلنت سابقا أنها ستكشف المزيد من المفاجآت للجمهور في مؤتمر صحفي يوم انطلاقها يوم 8 أغسطس الحالي.