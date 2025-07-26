يجلس على دكة البدلاء.. إكرامي يصدم محمد الشناوي (فيديو)

طالب إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، بضرورة جلوس محمد الشناوي احتياطيا لمصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة.

ووجهت العديد من الانتقادات الفترة الماضية لأداء محمد الشناوي، خاصة بعد الهفوات التي تحدث منه خلال المباريات الكبيرة، وبعد تقديمه أداء جيدا مؤخرا في أولى مباريات الفريق ببطولة كأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي، عادت شباكه واستقبلت أهدافا كثيرة في مواجهتي بالميراس وبورتو، ليودع الفريق الأحمر البطولة من دور المجموعات برصيد نقطتين فقط.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ونتيجة مباراة الأهلي المصري والبنزرتي التونسي

وكانت آخر هفوات الشناوي في مواجهة فريق الملعب التونسي وديا، خلال معسكر الفريق الأحمر المقام في تونس، ورغم أن المباراة انتهت بفوز الأهلي بنتيجة "4-1"، ولكن الشناوي فشل في التصدي لكرة الهدف الذي سكن مرماه بغرابة شديدة، وهو ما فسره البعض بأنه كانت نتيجة ضعف الإضاءة في الملعب الذي أقيم عليه اللقاء.

وقال إكرامي بدوره في تصريحات تلفزيونية: "لماذا لا يكون الشناوي بديلا لمصطفى شوبير؟، ومجرد طرح هذا السؤال من الأساس هو تقليل من مصطفى شوبير".

أخبار ذات علاقة رد رسمي حول مفاوضات الأهلي المصري مع أسامة فيصل

وأضاف: "أنا شخصيا جلست سابقا لأحمد شوبير احتياطيا، وكل وقت وله حراسه، ومصطفى شوبير عندما لعب سابقا وقت إصابة الشناوي قدم أداء رائعا وحققنا بسببه بطولة دوري أبطال أفريقيا".

واختتم الأهلي معسكره الإعدادي في تونس بفوز ودي كبير على فريق البنزرتي التونسي (5-0)، مساء الجمعة، بعد تغلبه على الملعب التونسي 4-1 في المباراة الودية الأولى.

أخبار ذات علاقة على رأسهم إمام عاشور.. 3 نجوم يفجرون الأزمات في الأهلي المصري

سجل أهداف الأهلي في مباراة البنزرتي كل من محمد شريف، ومحمود حسن "تريزيغيه" (هدفين)، وكريم فؤاد، والمغربي أشرف بن شرقي من ركلة جزاء.

من المقرر أن يعود فريق الأهلي إلى القاهرة، صباح الأحد، ليحصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة يومين، ثم الانتظام في التدريبات مرة أخرى، الثلاثاء المقبل.