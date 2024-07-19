تخوض 3 منتخبات عربية منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة بين 24 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل.

وتشارك منتخبات المغرب، والعراق، ومصر في أولمبياد باريس بحثًا عن تحقيق ميدالية أولمبية وحصد إنجاز مميز في باريس 2024.

وتراهن المنتخبات الثلاثة على تألق بعض العناصر المميزة في أولمبياد باريس، ولكن تلمع 3 مواهب عربية واعدة تبحث عن التوهج، وهو ما تسرده "إرم نيوز" في السطور القادمة:

عبد الصمد الزلزولي

يعوّل المنتخب المغربي على لاعبه الموهوب عبد الصمد الزلزولي، جناح ريال بيتيس الإسباني.

وساهم الزلزولي في تتويج منتخب المغرب بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

وسجل اللاعب المغربي الواعد 5 أهداف في الموسم الماضي بقميص ريال بيتيس خلال 38 مباراة.

وسبق أن لعب الزلزولي في نادي برشلونة الإسباني وتم تصعيده للفريق الأول، كما لعب معارًا مع أوساسونا، قبل رحيله إلى ريال بيتس.

علي جاسم

يراهن منتخب العراق على تألق لاعبه علي جاسم الذي أصبح على وشك الانتقال إلى نادي كومو الإيطالي.

ويلعب علي جاسم صاحب الـ 21 عامًا في مركز الجناح الهجومي، ولفت الأنظار في الموسم الماضي مع نادي القوة الجوية الذي لعب له معارًا من نادي الكهرباء.

وساهم جاسم بقوة في حصول منتخب العراق على الميدالية البرونزية ببطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عامًا.

ونال جاسم إعجاب الإسباني سيسك فابريغاس مدرب كومو الإيطالي، والذي طلب التعاقد مع اللاعب.

إبراهيم عادل

تألق إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر الأولمبي مع فريقه بيراميدز خلال الموسم الحالي بشكل لافت.

وسجل إبراهيم عادل صاحب الـ 23 عامًا 7 أهداف مع بيراميدز بالدوري المصري، وصنع هدفين لزملائه.

وتألق أيضًا اللاعب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا وحصل على جائزة أفضل لاعب بالبطولة، والتي حل خلالها الفراعنة في وصافة الترتيب.

وارتبط اسم إبراهيم عادل باهتمام بعض الأندية الإنجليزية بعد تألقه بالبطولة القارية وعلى رأسها ليفربول، وآرسنال.

وتبدو الأولمبياد فرصة رائعة للاعب الفراعنة لتقديم موهبته للمتابعين، والتألق مع منتخب مصر للانطلاق إلى أوروبا.