كهربا يحمل بيتزا.. تقديم مثير لمباراة الاتحاد والأخضر في "سداسي التتويج" (صورة)

تنطلق، مساء اليوم الجمعة، منافسات مرحلة سداسي التتويج لتحديد هوية بطل الدوري الليبي لكرة القدم لموسم 2024-2025.

وتشارك 6 أندية في مرحلة سداسي التتويج، وهي: الأهلي طرابلس، والاتحاد، والأخضر، والأهلي بنغازي، والهلال، والسويحلي، وتقام هذه المرحلة في مدينة ميلانو الإيطالية.

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وتشهد منافسات الجولة الأولى 3 مواجهات بين الاتحاد والأخضر بجانب لقاء السويحلي ضد الهلال، والأهلي طرابلس ضد الأهلي بنغازي.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد الليبي عبر موقع فيسبوك صورة نالت تفاعلاً كبيراً للاعبه المصري محمود عبد المنعم "كهربا" وهو يحمل بيتزا في تقديم موعد المباراة إشارة إلى إحدى أشهر المأكولات التي تتميز بها إيطاليا وهي البيتزا.

وانضم كهربا إلى فريق الاتحاد الليبي، في شهر يناير الماضي، قادماً من الأهلي المصري على سبيل الإعارة قبل شراء عقده بصفة نهائية.

وسبق أن لعب كهربا في صفوف الاتحاد السعودي والزمالك المصري بجانب خوضه تجربة قصيرة في الدوري السويسري مع فريقي لويزيرن وغراسهوبرز.

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ويقود فريق الاتحاد الليبي المدير الفني حمدي يطاو الذي تولى المهمة خلفاً للإسباني خوان كارلوس غاريدو.